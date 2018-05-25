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Isparta Şehir Hastanesi’nde günde ortalama 3 bin hastaya sağlık hizmeti sunuldu

Isparta Şehir Hastanesi’nde günde ortalama 3 bin hastaya sağlık hizmeti sunuldu
ISPARTA
G.Tarihi: 21.05.2018 16:14
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Isparta Düğün Salonları

  - 1 milyon 446 bin 459 hastaya hizmet verildi   
  - Isparta Şehir Hastanesi’nde günde ortalama 3 bin hastaya sağlık hizmeti sunuldu   
 
 Isparta Şehir Hastanesi’nde 13 ayda 1 milyon 446 bin 459 hastaya sağlık hizmeti verildi.   
  Kamu-özel sektör ortaklığıyla 2015 yılında temeli atıldıktan sonra 2017 yılı Mart ayında hizmete açılan Isparta Şehir Hastanesi’nde 13 ayda 1 milyon 446 bin 459 hastaya sağlık hizmeti sunuldu. 24 Mart 2017’de Başbakan Binali Yıldırım tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen, 780 tescilli yatak kapasiteli ve 167 poliklinikli hastane açıldığı günden bu yana günlük ortalama 3 bin hastaya hizmet verildi.  Toplam 222 bin 571 metrekarelik kapalı alan ve 178 bin 651 metrekare arsa alanına sahip hastanede, 59 bin metrekarelik alanda bulunan açık ve kapalı otoparkta toplam 2 bin 22 adet araca hizmet verilebiliyor. 
  Hastane ayrıca, Türkiye’deki ilk 3 şehir hastanesi olmasının yanı sıra deprem izalatörlü 897 sağlık kurumu arasında yer alıyor. 
 Isparta İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 2017 Mart ayından 2018 Nisan ayı sonuna kadar toplam, 1 milyon 158 bin 260 ayakta tedavi yapılırken, acil servislerde bugüne kadar 288 bin 199 hastaya müdahale edildiği öğrenildi. Hastanede ayrıca, 13 ayda 48 bin 539 ameliyat yapılırken, 41 bin 433 kişi de yataklı tedavi gördü. 

İHA           
 
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