- Isparta’da bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sonucunda gül hasat sezonu 20 gün erken geldi. Yaklaşık 1 ay daha devam edecek olan hasat sezonu sonunda, Ramazan Bayramı ve Gül Festivali ile birlikte çifte bayram yapılacak.Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65’ini karşılayan Isparta’da, üretimin yaklaşık yüzde 18’e varan kısmında söz sahibi olan Gönen ilçesine bağlı Güneykent’te hasat 20 gün önceden başladı.Bu yıl havaların sıcak gitmesiyle birlikte, alışılmış zamandan 20 gün erken geldiği belirtilen gül hasat sezonu, Ramazan ayı sonuna dek devam edecek. Güneykent’teki gül hasadı sonunda festival düzenleyeceklerini kaydeden Belediye Başkanı Fahreddin Gözgün, “Festivalimizde yine gül toplanacak, gül kaynatılacak, folklorik gösteriler olacak ve gülün şiiri konuşacak, gülün parçaları ve türküleri konuşulacak. O gün güle dair gerçekten gül gibi bir gün yaşatacağız. Ben bütün herkesi, bayramın 2 ve 3. gününde şeker gibi bir gül bayramı yaşamaya davet ediyorum” dedi.Güneykent’te doğduğundan bu yana gül yetiştiriciliği yaptığı belirten Hüseyin Aşan, gülcülüğün güzel ama bir o kadar da zor bir meslek olduğunu anlattı. Aşan, “Doğduğumdan bu yana gülcülük yapıyorum. Gül yetiştiriciliği güzel ama zor bir meslek. Çok küçükken başlıyorsun, verim alabilmek için 3-4 yıl geçiyor. Tabi o arada büyük uğraşlarımız oluyor, işçi sıkıntısı çekiyoruz. Gül otu hiç sevmeyen bir bitki. Hassasiyet göstermek gerekiyor, devamlı çapa ve bel yapmak gerekiyor, bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. O yüzden bu işi bilinçli yapmak çok önemli” dedi.Güneykent gülünün, yüksek kesimlerde yetiştiği için Isparta’daki diğer bölgelere göre daha kaliteli olduğunu savunan Aşan, “Bizim bu bölgenin gülü çok değerlidir. Kıymetini bilmek için çok uğraş ve reklam lazım. Gülün değerinin artırılması için büyüklerimizin bu işe el atması lazım. Bizim gülümüz, Isparta’nın ova olan bölgelerinde yetişen güllerden daha değerlidir. Öyle yerlerimiz var ki; rakımı 1500 metre olan yerlerde biz gül yetiştiriyoruz. Gülümüzün yağ ve su oranı bu yüzden çok daha kaliteli oluyor. Burada biz, hem kıraçta, hem de susuz olarak gül yetiştiriyoruz. Böyle olunca da yağında ve suyunda da kalite farkı oluşuyor. Sulu yetiştirilen gülün yağ kalitesi çok düşük olur. Normalde 3-4 tonluk gül yaprağından elde edilecek yağ ve suyu, biz çoğu zaman burada 2,5 tondan aynı miktarda elde edebiliyoruz” diye konuştu.Gülün değerini, beldede son yıllarda artan turizm potansiyeli sayesinde gördüklerini kaydeden Aşan, “Biz, daha önceleri gülün bu kadar değerli olduğunu bilmezdik. Belediye başkanımızın, turistin Güneykent’e gelmesinin, buna katkılarının çok olduğuna inanıyoruz. Ben öyle günler biliyorum ki; belediye başkanımızın, ‘Para etmiyor’ diye kendi gülünü meydana döktüğü günler oldu. Kendisi de üretimin içinden geldiği için başkanımızın güle çok faydası olduğunu gördük. İnşallah, bu şekilde çalışmaya devam etmek isteriz. Festivallerimizin, güllerimizi turistlerin tanıması bizlere gurur veriyor, bizim malımız değerleniyor. O yüzden şu anda memnunuz” şeklinde konuştu.Isparta’daki gül üretiminin yüzde 15-18 dolaylarındaki kısmını karşılayan Güneykent Belediye Başkanı Fahreddin Gözgün ise, “Her tarafından yeşille pembenin raks ettiği bir ortamdayız. Böyle bir ortamda, 20 gün önce gelen bir sezonla başladık. Havaların sıcak gitmesiyle birlikte, şu anda pembeyi yeşilin üzerinde daha hakim bir vaziyette görmekteyiz. Bugün, şu anda güllerin bir açık parfüm vadisi gibi koktuğunu hissediyoruz” ifadelerini kullandı.Beldede nüfusun hemen hepsinin gülcülükle geçimini sağladığına işaret eden Başkan Gözgün, şunları kaydetti:“Güneykent herkesin gülcülükle uğraştığı bir belde. Bu beldede tamamen endüstriyel anlamda üretilen gülün sanayide işlenmesi ile akabinde gül yağı ve gülsuyunun elde edimi, kozmetik sektöründe hammadde olarak kullanımı gerçekleştiriliyordu. Doğal, katıksız bir şekilde reçel ve gül imalatı gerçekleştiriyor. Gül suları en doğal yöntemlerle üretiliyor ve gülün şifasını, büyülü dünyasını, burada gül gibi bir gün olarak gelen misafirlerimize yaşatmış oluyoruz."Gül hasat sezonunun yaklaşık 1 ay daha devam edeceği ve sonunda festival yapılacağına işaret eden Belediye Başkanı Gözgün, “Yaklaşık bir ay daha devam eden bir gül sezonumuz var. Ramazan Ayı’nın girmesi sebebiyle geçen yıl daha erken olmasına rağmen, oruç zamanında insanlar sıkıntı yaşamasın diye 16-17 Haziran’a denk gelen Gül Festivalimizi, Ramazan Bayramı’nın 2 ve 3.günü gerçekleştireceğiz. Bu festivalimizde yine gül toplanacak, gül kaynatılacak, folklorik gösteriler olacak ve gülün şiiri konuşacak, gülün parçaları ve türküleri konuşulacak. O gün güle dair gerçekten gül gibi bir gün yaşatacağız. Ben bütün herkesi, bayramın 2 ve 3.gününde şeker gibi bir gül bayramı yaşamaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.Gül bahçelerinde gül toplayarak geçimlerini sağladıklarını ifade eden çalışanlardan Emine Akalın da, “Sabah çok erken saatlerde buralara geliyoruz. Zor ama Isparta merkezden buraya çalışmak için geliyoruz. Ama zorluğu da var güzelliği de var. Zevkli olduğu için de seviyoruz gül toplamayı. Gül toplamayı herkese tavsiye ederim, gelsinler toplasınlar” dedi.Gül toplamayı herkese tavsiye ettiğini ileten çalışanlardan Zeliha Uyanık ise, “Zor ama bir o kadar da zevkli bir iş. Merak edenler de inşallah gelirler ve görürler” diye konuştu.İHA