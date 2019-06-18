ROYAL RESTAURANT'TAN ÖZEL GÜVEÇ LEZZETLERİ

EFSANE HATAY LEZZETLERİ ROYAL RESTAURANT'TA

0246 222 22 42 - 0533 338 41 91

Anadolu'nun farklı kültürlerinde harmanlanmış lezzetleri Isparta'da tek bir noktada buluşturan Royal Restaurant sizler için çok özel güveç lezzetlerini hazırladı.Güveçte tavuk sote, güveçte kuşbaşı sote ve güveçte kıyma menü seçenekleri ile nefis lezzetler tadacaksınız.Bunlara ilaveten kelle paça, işkembe çorbası ve mumbar dolmasını da yine Royal Restaurant'ta bulabilirsiniz.Hatay'ın efsane döner ve tepsi kebabından Kaytaz böreğine,belen tavasına,Hatay imzalı künefesine varıncaya kadar herşey Hatay'lı usta eller ile hazırlanıyor.Izgara köfte menü,lahmacun menü,et ve tavuk şiş gibi ana yemeklerin yanında masanızı yine Hatay'a özgü salata ve mezelerle donatan Royal Restaurant'ta Cuma günleri çorba üzretsiz olarak ikram edilmektedir.Gazi Kemal mahallesi,Hasan Fehmi caddesi (Doğuş Mutfak yanı)