AYANOĞLU HALICILIK'TAN KAMPANYA

499 TL

0538 617 79 09

Bahariye,Karmen ve Samur marka halılarının Akdeniz Bölgesi toptan dağıtımını yapan Ayanoğlu Halı'dan etiketin yarısı kampanyası.Ayanoğlu halıcılığın etiketin yarısı kanpanyası sadeceHalı Sarayı şubesinde geçerli olup sadece cumartesi günleri saat 10:00 ve 19:00 saatleri arasında olacaktır.Örneğin liste fiyatıTL olan 6 m2 halının kampanyalı fiyatıTL , ancak Cumartesi bu fiyat etiketin yarısına yani'ye düşüyor. Acele edin bu fırsatı kaçırmayın..Ayanoğlu Halı mağazalar zinciri 1962'den beri kalitenin ve güvenin adı...Halı sarayı otopark içi gelir müdürlüğü altı zemin kat....