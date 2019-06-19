AYANOĞLU HALICILIK'TAN KAMPANYA
Bahariye,Karmen ve Samur marka halılarının Akdeniz Bölgesi toptan dağıtımını yapan Ayanoğlu Halı'dan etiketin yarısı kampanyası.
Ayanoğlu halıcılığın etiketin yarısı kanpanyası sadece
Halı Sarayı şubesinde geçerli olup sadece cumartesi günleri saat 10:00 ve 19:00 saatleri arasında olacaktır.
Örneğin liste fiyatı 1.299 TL olan 6 m2 halının kampanyalı fiyatı 999 TL , ancak Cumartesi bu fiyat etiketin yarısına yani 499 TL'ye düşüyor. Acele edin bu fırsatı kaçırmayın..
Ayanoğlu Halı mağazalar zinciri 1962'den beri kalitenin ve güvenin adı...
Adres : Halı sarayı otopark içi gelir müdürlüğü altı zemin kat....
Bilgi için Tel.0538 617 79 09