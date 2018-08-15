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Bölge Müdürlüğümüz yerleşke alanında bulunan sosyal tesislerin 2018 yılı yatırım programı çerçevesinde yenilenme inşaatları hızla devam ediyor.İnşaat çalışmalarını denetleyen Bölge Müdürümüz Kenan Akduman, Makine ve İkmal Şube Müdürü Fuat Nur ve Şube Teknikeri Bekir Kaymaz ile yüklenici firma yetkilileriyle çalışma ve proje üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.Bölge Müdürlüğümüz 2018 döner sermaye ödenekleriyle yapılması planlanan programlardan 1.307.000 TL yatırım bedeline sahip sosyal tesis çalışmalarının 2018 yılı içinde tamamlanması akabinde teşkilatımız modern bir tesise sahip olarak kullanıcıların hizmetine sunulması hedeflendi.Bölge Müdürümüz Kenan Akduman yapılan denetimlerde “İnsanların eserleriyle yaşayacağına dem vurarak, hedefimiz Milletimize daha iyi hizmet edebilmek ve teşkilatımız çalışanlarına daha modern ortamlardan faydalanma imkânı sunmaktır” dedi.