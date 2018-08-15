Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan açık artırmalı orman emvali satışı yoğun ilgi gördü.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğünün 09.08.2018 tarihli açık artırmalı orman emvali satışında 2. Sınıf kısa boy sedir tomrukları 2.000 TL ye kadar alıcı bularak muhammen bedeline göre % 500 ve 2. Sınıf kısa boy karaçam tomrukları 1.202 TL ye kadar alıcı bularak muhammen bedeline göre % 400 oranında değer kazandı.Personellerimizin gayretli ve verimli çalışmaları ile piyasa taleplerinin karşılanması noktasında yapılan ihale neticesinde tüccarlarımız memnuniyetini bildirerek İşletme Müdürümüz başta olmak üzere tüm ekibine şükranlarını bildirdi.