ISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI

MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Isparta iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Isparta ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Isparta ilimizde nasibini aldı.DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.Güller diyarı Isparta’nın en yüksek barajı olan Isparta Atabey Akçay Barajından çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ‘Çalışmaları devam eden Atabey Akçay Barajının tamamlanması ile 22 bin 170 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.Temelden 85 metre yüksekliği ile Isparta’nın en yüksek barajı olma özelliğine sahip Atabey Akçay barajının 12,20 milyon msu biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Aydın,’ Atabey Akçay Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 33 milyon 255 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. ’dedi.