Camiler ve Din Görevlileri Haftası Münasebetiyle Vali Ömer SEYMENOĞLU’ na Ziyaretİl Müftüsü Bayram ŞAHİN, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla, İl Müftü Yardımcısı Enise ERKOÇ ve din görevlileri ile birlikte Isparta Valisi Sayın Ömer SEYMENOĞLU’ nu makamında ziyaret etti.Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, İl Müftüsü Bayram ŞAHİN, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU’ na bilgiler sundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ömer SEYMENOĞLU, Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.