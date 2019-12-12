ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ BÜLTENİ



BİR SORU BİR CEVAP

“Berzah Hayatı” ne demektir?

Berzah, sözlükte “iki şey arasındaki engel, perde ve ayırıcı sınır” demektir. Dinî ıstılahtaki karşılığı ise, “ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayattır.“Onların önlerinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır.” (Mu’minun, 23/ 100) âyetinde de geçen “Berzah” ile kastedilen budur. Buna göre ölen herkes berzah âlemine girecektir.

AYET

İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık âyetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih bir amel işlerse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar. Allah, gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir. Talak/65. 11

HADİS

“Ebü Hüreyre’den (r.a.) nakledildiğine göre, Allah Resulü (sas) şöyle buyurmuştur: “Allah’a ve âhiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kişi ya hayırlı söylesin ya da sussun.” (Ebü Dâvüd, Edeb, 122,

