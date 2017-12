ISPARTA MİLLETVEKİLİ YÜCE MECLİSTE KONUŞTU

AK Parti İsparta Milletvekili Said Yüce: Türkiye’miz son yıllarda parlayan bir yıldız gibi bölgesinde ve küresel ölçekte önemli gelişmeler kaydetmektedir.Dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefimiz dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak, kaliteli ve yüksek muhtevalı bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağı ile mümkün olabilecektir’ dedi.Adalet ve Kalkınma Partisi İsparta Milletvekili Said Yüce TBMM'de üniver­siteler bütçesi üzerine partisinin grubu adına konuştu.Milletvekili Said Yüce: ‘Özellikle 2003-2014 yılları arasında bu konuda sayısal açıdan çok önemli bir gelişmeler kaydedilmiştir. Bugün itibarıyla 112’si devlet, 67’si vakıf üniversitesi ve 5’i vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 184 yükseköğretim kurumumuz mevcut olup, öğrenci sayımız da 7.764.607’e ulaşmıştır. Bu öğrenci sayımız ile Avrupa Yükseköğretim Alanındaki ikinci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke konumuna gelin­miştir. Yükseköğretim sistemimizdeki son 10 yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması muhteva, kalite ve keyfiyet bakımından da büyüme olacaktır. Bu çerçevede “Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun oluş­turulması” ve yükseköğretim sis­temimizde rekabet ortamının oluşturul­masında önemli bir adım olarak nite­lendirilen “Misyon Farklılaşması odaklı ihtisaslaşma” projesi hayata geçir­ilmiştir. Üniversitelerimiz genel evrensel bilim metotlarını uygularken aynı zamanda yerli ve milli unsurlarımızı da gözetmek, geliştirmek ve yaşatmak nok­tasında vazifeler üstlenmeli, müfredat ve programlarında bunlara yer verme­lidir. Elbette ki çocukların ve gençlerin yetişmesinde anaokulundan itibarenüniversiteye kadar hem bilimde en ileri hem milli ve manevi değerlerimize bağlı nesiller yetiştirmek önceliğimiz olmalıdır, insanlığın bilimsel ve teknolojik gelişmelere olan ihitiyacı kadar daha da fazla moral değerlere ihtiyacı vardır. Bugün insanlığın en büyük problemi güvenliktir. Asayişin temini, terörün önlenmesi her türlü haksızlık, adaletsiz­lik, çatışmalar ve gayri meşruluğun sebep olduğu olumsuzlukların önlenebilmesi için de reçete ve ilaç; manevi moral değerlerdir. Bunların eksik olduğu bir eğitim sisteminin üret­tiği sonuçlar da dünyada gözler önündedir. Sadece maddi olan, aklı ve bedeni tatmin eden formüller ve sistem­ler kalbe ve ruha tesir edemediği için ; Hak’kın yerine kuvvet Fazilet ve erdemin yerine çıkarlar Yardımlaşmanın yerine mücadele Vatan ve değerler birlikteliğinin yerine ırkçılıkUlvi hisler ve yüksek meziyetler yerine Hedonizm ve hazcılık hâkim olmaktadır.insanlığa barış getirecek formüller ise, hakkın kuvvete üstün olduğu, Yani kuvvetli olan haklı değil; haklı olanın kuvvetli olduğu, menfaatler yerine faziletin, yardımlaşmanın esas alındığı bir medeniyet bizim inanç ve irfan köklerimizde ziyadesiyle mevcuttur, işte her türlü bilimsel tecrübe ve çalışmalarla birlikte üniversitelerimiz “Aklın nuru fünunu medeniyedir. Fen bilimleridir Vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Din bilimleridir ” hakikatine sahip çıkmalı tek kanatlı değil iki kanatlı kuş gibi ülkemizin, insanımızın ve medeniyetimizin gelişmesine öncülük etmelidir. Ayrıca üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde,bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlama konusunda farklılaşmasını arzu ediyoruz. Bulundukları bölgeye olan katkılarını artırmak hem de üniversiteleri belirli alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik etmek ve yükseköğretimde çeşitliliği sağlamak üzere misyon farklılaşması projesinin ilk adımı gerçek-leştirilmiştir 5 pilot üniversite belirlenmiştir Buna göre;Bingöl Üniversitesi; tarım ve havza bazlı kalkınma alanında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; hayvancılık alanında, Düzce Üniversitesi; sağlık ve çevre alanında, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; tarım ve jeotermal alanında, Uşak Üniversitesi; tekstil, dericilikve seramik alanında ilerlerken Ankara Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gebze Teknik ÜniversitesiHacettepe Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi de Araştırma Üniversiteleri olarak belirlen­miştir. Yüksek öğretim kumlarımızın gelecekte çok daha kaliteli ve hakiki anlamda bilim üreten kurumlar olacağı inancı ile hepinizi saygı ile selamlıyo­rum" dedi.