ISPARTA DİJİTÜRK SERVİSİisparta bilgisayar tamiri

ISPARTA MİLLETVEKİLİ YÜCE MECLİSTE KONUŞTU

ISPARTA MİLLETVEKİLİ YÜCE MECLİSTE KONUŞTU
ISPARTA 0
böcüzade
Mecliste üniversiteleri konuştu

AK Parti İsparta Milletvekili Said Yüce: Türkiye’miz son yıllarda parlayan bir yıldız gibi bölgesinde ve küresel ölçekte önemli gelişmeler kaydetmektedir.
Dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefimiz dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak, kaliteli ve yüksek muhtevalı bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağı ile mümkün olabilecektir’ dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi İsparta Milletvekili Said Yüce TBMM'de üniver­siteler bütçesi üzerine partisinin grubu adına konuştu.
Milletvekili Said Yüce: ‘Özellikle 2003-2014 yılları arasında bu konuda sayısal açıdan çok önemli bir gelişmeler kaydedilmiştir. Bugün itibarıyla 112’si devlet, 67’si vakıf üniversitesi ve 5’i vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 184 yükseköğretim kurumumuz mevcut olup, öğrenci sayımız da 7.764.607’e ulaşmıştır. Bu öğrenci sayımız ile Avrupa Yükseköğretim Alanındaki ikinci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke konumuna gelin­miştir. Yükseköğretim sistemimizdeki son 10 yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması muhteva, kalite ve keyfiyet bakımından da büyüme olacaktır. Bu çerçevede “Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun oluş­turulması” ve yükseköğretim sis­temimizde rekabet ortamının oluşturul­masında önemli bir adım olarak nite­lendirilen “Misyon Farklılaşması odaklı ihtisaslaşma” projesi hayata geçir­ilmiştir. Üniversitelerimiz genel evrensel bilim metotlarını uygularken aynı zamanda yerli ve milli unsurlarımızı da gözetmek, geliştirmek ve yaşatmak nok­tasında vazifeler üstlenmeli, müfredat ve programlarında bunlara yer verme­lidir. Elbette ki çocukların ve gençlerin yetişmesinde anaokulundan itibaren
 
üniversiteye kadar hem bilimde en ileri hem milli ve manevi değerlerimize bağlı nesiller yetiştirmek önceliğimiz olmalıdır, insanlığın bilimsel ve teknolojik gelişmelere olan ihitiyacı kadar daha da fazla moral değerlere ihtiyacı vardır. Bugün insanlığın en büyük problemi güvenliktir. Asayişin temini, terörün önlenmesi her türlü haksızlık, adaletsiz­lik, çatışmalar ve gayri meşruluğun sebep olduğu olumsuzlukların önlenebilmesi için de reçete ve ilaç; manevi moral değerlerdir. Bunların eksik olduğu bir eğitim sisteminin üret­tiği sonuçlar da dünyada gözler önündedir. Sadece maddi olan, aklı ve bedeni tatmin eden formüller ve sistem­ler kalbe ve ruha tesir edemediği için ; Hak’kın yerine kuvvet Fazilet ve erdemin yerine çıkarlar Yardımlaşmanın yerine mücadele Vatan ve değerler birlikteliğinin yerine ırkçılık
Ulvi hisler ve yüksek meziyetler yerine Hedonizm ve hazcılık hâkim olmaktadır.
insanlığa barış getirecek formüller ise, hakkın kuvvete üstün olduğu, Yani kuvvetli olan haklı değil; haklı olanın kuvvetli olduğu, menfaatler yerine faziletin, yardımlaşmanın esas alındığı bir medeniyet bizim inanç ve irfan köklerimizde ziyadesiyle mevcuttur, işte her türlü bilimsel tecrübe ve çalışmalarla birlikte üniversitelerimiz “Aklın nuru fünunu medeniyedir. Fen bilimleridir Vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Din bilimleridir ” hakikatine sahip çıkmalı tek kanatlı değil iki kanatlı kuş gibi ülkemizin, insanımızın ve medeniyetimizin gelişmesine öncülük etmelidir. Ayrıca üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde,bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlama konusunda farklılaşmasını arzu ediyoruz. Bulundukları bölgeye olan katkılarını artırmak hem de üniversiteleri belirli alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik etmek ve yükseköğretimde çeşitliliği sağlamak üzere misyon farklılaşması projesinin ilk adımı gerçek-
leştirilmiştir 5 pilot üniversite belirlenmiştir Buna göre;
Bingöl Üniversitesi; tarım ve havza bazlı kalkınma alanında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; hayvancılık alanında, Düzce Üniversitesi; sağlık ve çevre alanında, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; tarım ve jeotermal alanında, Uşak Üniversitesi; tekstil, dericilik
ve seramik alanında ilerlerken Ankara Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gebze Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi de Araştırma Üniversiteleri olarak belirlen­miştir. Yüksek öğretim kumlarımızın gelecekte çok daha kaliteli ve hakiki anlamda bilim üreten kurumlar olacağı inancı ile hepinizi saygı ile selamlıyo­rum" dedi.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, ayakta ve iç mekan
Isparta Haber Ajansı
Yazdır
dr pizzaISPARTA BALIKÇI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
YILIN SON FIRSAT İNDİRİMİ ÖNDER AVM'DEN
ISPARTA BALIKÇI HABERLERİ TAPTAZE BALIKLAR GELDİ
Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyor
O ücret artık onaysız alınamayacak
Pasaport harçları hakkında önemli karar!
ISPARTA VALİSİ GÜNAYDIN YILIN FOTOĞRAFLARINI SEÇTİ
ISPARTA'DA KAÇAK ALKOLLÜ İÇKİ VE SAHTE BANDROL ELE GEÇİRİLDİ
ISPARTA'DA ÇOBANI ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDI
BAŞBAKAN YILDIRIM BU TARİHTE ISPARTA'YA GELİYOR!
ISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
ISPARTA'DAKİ HACI ADAYLARI BU HABERE DİKKAT
ISPARTA SGK AÇIKLADI O TARİH DEĞİŞTİ
DİVA SEN’den Milli Piyango açıklaması
ARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABER
ISPARTA'DA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
HER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEK
ISPARTA'DA O AVM'DE TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINA
OHAL Komisyonundan ihraçlarlar için ilk karar
ISPARTA MÜFTLÜĞÜ İNTİHAR OLAYLARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARI
ISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİ
Angelina Jolie'ye benzemek istedi ama...Angelina Jolie'ye benzemek istedi ama...
Demlikte kalan çayı atmayınDemlikte kalan çayı atmayın
ISPARTA TARIM FUARINDAN EN ÖZEL FOTOĞRAFLARISPARTA TARIM FUARINDAN EN ÖZEL FOTOĞRAFLAR
Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı EtkinlikleriIsparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Yıllardır yanlış kullanılıyormuş meğer!Yıllardır yanlış kullanılıyormuş meğer!
ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİAngelina Jolie'ye benzemek istedi ama...Demlikte kalan çayı atmayınISPARTA TARIM FUARINDAN EN ÖZEL FOTOĞRAFLARIsparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı EtkinlikleriYıllardır yanlış kullanılıyormuş meğer!
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA İŞ KAZASI HAYATINI KAYBETTİISPARTA'DA İŞ KAZASI HAYATINI KAYBETTİ20 Aralık 2017
ISPARTA GÖLCÜK BU YOLDAN DAHA YAKINISPARTA GÖLCÜK BU YOLDAN DAHA YAKIN22 Aralık 2017
ŞANSLI İL ISPARTA YİNE KAZANDIRDI...ŞANSLI İL ISPARTA YİNE KAZANDIRDI...20 Aralık 2017
2018 TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET HABER BÜLTENİ2018 TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET HABER BÜLTENİ19 Aralık 2017
ISPARTA SON DAKİKA İNTİHAR HABERLERİISPARTA SON DAKİKA İNTİHAR HABERLERİ20 Aralık 2017
HER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEKHER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEK22 Aralık 2017
ISPARTA'DAKİ MEMURLAR BU HABERE DİKKAT!ISPARTA'DAKİ MEMURLAR BU HABERE DİKKAT!21 Aralık 2017
Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyorYürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyor23 Aralık 2017
Vatandaşa kritik uyarı! Sakın ödemeyinVatandaşa kritik uyarı! Sakın ödemeyin18 Aralık 2017
ARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABERARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABER22 Aralık 2017
MAAŞLARDAN OTOMATİK OLARAK KESİLECEKMAAŞLARDAN OTOMATİK OLARAK KESİLECEK18 Aralık 2017
ISPARTA VE TÜRKİYE CAM FİLMİ HABERLERİISPARTA VE TÜRKİYE CAM FİLMİ HABERLERİ19 Aralık 2017
ISPARTA VE TÜRKİYE HABERLERİISPARTA VE TÜRKİYE HABERLERİ17 Aralık 2017
ISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDIISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDI22 Aralık 2017
ISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDUISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU23 Aralık 2017
ISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLECEKISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLECEK19 Aralık 2017
ISPARTA'DA O AVM'DE TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINAISPARTA'DA O AVM'DE TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINA22 Aralık 2017
TÜRKİYE BANKA HABERLERİTÜRKİYE BANKA HABERLERİ20 Aralık 2017
İŞTE 2018'İN ZAMLI MAAŞLARIİŞTE 2018'İN ZAMLI MAAŞLARI21 Aralık 2017
ISPARTA'DA ÇOBANI ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDIISPARTA'DA ÇOBANI ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDI22 Aralık 2017