ISPARTA HABERLERİ 'HALKIMIZ ETİ KASAPTAN ALMALI'

Halkımız eti kasaplardan almalı

Bir kasabın hazır kıyma satması durumunda 16 bin lira ceza yediğini belirten Nuri Erdeğer, "Halkımızın eti kasaplarımızdan alıp yemesini isterim. Çünkü göz önünde kesiliy­or dedi.

İsparta Kasaplar, Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, kasapların hazır kıyma ve hazır kuşbaşı et satmasının yasak olmasına rağmen ulusal 2 markette bu şekilde satılmasının uygun olmadığını savundu.

Et ve Süt Kurumu’nun anlaşması gereği A101 ve BİM marketlerde kıy­manın kilogramı 29 liradan, kuşbaşı et ise 31 liradan satılıyor. Bu marketlerde kıyma ve kuşbaşı hazır paketli halde satışa sunuluyor. Bu duruma İsparta Kasaplar, Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer’den tepki geldi. Kasapların hazır kıyma satması durumunda 16 bin lira ceza yediğini kaydeden Erdeğer, “Bu yapılmaması lazım ama halkımız 28-29 TL’ye et yediği için bir şey diyemiyorum” dedi. Kasapların şuanda kargas eti kilogramı 26-27 liradan sattığını belirten İsparta Kasaplar, Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, “Bu etin yüzde 20-30 kemik maliyeti var. Kasaplarımız kıymayı 38 liraya satıyor­lar. Ayrıca 35-36 tane lokantaya et veriyorlar. Kasaplar bu kargas etten bile para kazanmıyorlar” dedi.



SATILAN ŞEYLERDE İÇERİĞİNİN YAZMASI GEREKİYOR

Hükümetin yurtdışından aldığı etlerin ulusal 2 markette satışa sunul­duğunu hatırlatan Erdeğer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama kasaplarımızın kuşbaşı ve kıymayı dökerek reyonda satması yasak. 16 bin lira cezası var. Kuşbaşı ve kıymanın vitrine dökerek satılmamasını isteyen oda başkaların­dan birisi benim. İsparta’daki kas­aplarımız eczane gibi çok temiz, çok düzgün ve çok güveniyorum.

Kasaplarımıza güveniyoruz ama 100 kasabımız var bir tanesi kötü niyetlisi ise kıymayı önceden çekerse bir şey karıştırabilir; Tahlilin bile

bulamayacağı şey var.

Mesleği et olan kasapların eti önceden pazarlaması yasak. Ama 2 markette bütün et yok. Hepsi kıyılmış ve hazırlanmış. Halkımız ucuz et

yesin ama satılan şeylerde içeriğinin yazması gerekiyor. Örneğin et yurtdışından gelmişte made in Sırbistan ya da başka bir ülke yazması gerekiyor.

Bu durum kasapta olsa ALO 174’ü aradığımızda tarım müdürlüğü geliyor numune alıyor. Sineğin kanadı düşse buluyor ve cezası 16 bin lira. Ceza yiyen esnaf kendisini bir yıl toparlayamıyor. O 2 markette satılan ürünlerde içeriğin yazması gerekiyor.



O MARKETLER KASAP İSTİHDAM ETSİN

Türkiye’de işsizlik çok. Madem böyle bir uygulama yapıldı. Her markete ustalık belgeli kasap alsınlar. Kasap dolapları kursunlar, halkımız geldiğinde bana şuradan kesebilir misin dediğinde halkımızın gözü önünde eti versinler. Esnaflar olarak her zaman hüküme­timizin yanındayız. Hükümetimize saygılıyız ama bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum.



HALKIMIZ UCUZ ET YEDİĞİ İÇİN BİR ŞEY DİYEMİYORUM

Kasap kıymayı önceden hazırlayıp satamıyor ama 2 market satılıyor. Bu yenilir ve yutulur bir olay değil. Bu yapıl­maması lazım ama halkımız 28-29TL’ye et yediği için bir şey diyemiyorum.

Türkiye’de yerli hayvancılığımız para kazanamazsa hayvan beslemeyeceklerdir. Et konusunda dışarıya bağımlı kalırsak bu sene eti 20 liraya yersek seneye fiyat 50 lira olur. Dengeyi kurmamız lazım. Hem eti dışarıdan alalım

hem de ülkemizdeki hayvancılığı destekleyelim. Halkımız eti kas aplarımızdan alıp yesinler. Çünkü göre göre kesiliyor. Ben kasaplarımızdan alınmasını isterim.”



KASAPLARDA SUCUĞA İZİN VERİLMELİ

Öte yandan kasapların birçok sorunu bulunduğunu dile getiren Nuri Erdeğer, “Kasaplarımızın sucuk mesele­si var. Kasaplarımız sucuk yapıp sat­masın. Ama piyasadaki sucuklar belli kriterlere oturmuş. Benim damak tadım farklı. Acılı olsun diye kendi etimi götürüyorum ve sucuk yapmasını istiyo­rum. Ama kasaplar bunu yapamıyor. Köfte de önceden öyleydi. Bunu hükümetimize anlattık, tarım bakan­lığımız 10 kilograma kadar izin verdi. İsteğimiz sucuğa da 10 kilograma kadar izin verilsin" şeklinde konuştu.