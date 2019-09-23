Isparta’da planlı elektrik kesintisi

24 Eylül 2019 Salı ve 25 Eylül 2019 Çarşamba günleri, 10.00-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez M 6 dağıtım merkezinden TR-218/A çıkışında Emek Mühendislik tarafından İpekgül orman ürünleri arkasında bulunan yeni yol çalışmaları nedeniyle yol ortasında kalan direklerin yer değişikliği çalışmaları nedeniyle 24 ve 25 Eylül 2019 tarihinde, saat 10.00-17.00 arasında, yedi saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Fatih Mahallesinde bulunan Paşaoğlu Caddesi, 4579 ve 4578 Sokaklarında bulunan aboneler ile Özel Arı Koleji, GO Petrol Ofisi, İpekgül Orman Ürünleri, Başaran Otomativ ve Kamyon otoparkı etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.