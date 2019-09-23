BELEDİYE BAŞKANIMIZ VELİ GÖK, YENİDEN GÖREVİ BAŞINDA

Rahatsızlığı nedeni ile bir süre evinde istirahat eden Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK bugün sabah saatlerinde belediyemizdeki görevine başladı.Belediye Başkanımız Veli GÖK’ü Belediye binası önünde Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan SAVRAN, Belediye Meclisi Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ve Belediye Personeli çiçeklerle karşıladı. Belediye Başkanımız Veli GÖK’e geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, çalışmalarında başarılar diliyoruz.