Isparta KYK'dan şehitlerimiz için dua edildi helva dağıtıldı

KYK Isparta İl Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin'de terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan kahramanlar ile bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitler için Cuma Namazı sonrası helva dağıttı.KYK yerleşkesindeki Hz. Hamza Cami’nin önünde bin kişilik olarak hazırlanan helva kısa sürede tükendi.Yapılan duaların ardından konuşan KYK İl Müdürü Cumhur Ziya Kurt, “Bugün, başlangıçtan bu yana, bu toprakları bize vatan kılan atalarımızın feda etmiş oldukları canlarının hatırasına ve Afrin’de Mehmetçiğimizin vermiş olduğu mücadelede şahadet şerbeti içen vatan evlatlarımızın aziz ruhları için, üniversiteli gençlerimize helva ikramında bulunuyoruz. Allah kabul eder inşallah. Şehitlerimizin ruhları şad olsun diyoruz. Allah, onların şefaatinden bizleri de mahrum etmesin inşallah” dedi.ISPARTA (İHA)