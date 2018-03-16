Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker’in, Bakanlık Müşaviri olarak atanmasının ardından yerine,Yrd.Doç.Dr. Ahmet Yıldırım atandı.Isparta’da İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker’in Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) Müşavir olarak atanmasının ardından yerine , uzun yıllar Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı yapan ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Öğretim Üyesi olarak görev yapan Yrd.Doç.Dr. Ahmet Yıldırım atandı.Isparta’nın yeni İl Milli Eğitim Müdürü Yrd.Doç.Dr. Ahmet Yıldırım görevine başlarken, Bakanlık Müşavirliği’ne atanan Şahan Çoker ise sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayımladı.Çoker mesajında şu ifadelere yer verdi:" Değerli mesai arkadaşlarım, sevgili öğretmen ve öğrencilerim,tüm dostlarım bu gün itibariyle Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki görevimi başka bir arkadaşıma devrederek Ankara'da ki yeni görevime başlıyorum. Yerime Atanan Ahmet Yıldırım kardeşime başarılar diliyorum. Eminin çok güzel işlere imza atacaktır. Bu güne kadar geçirdiğim süreç bana şunu öğretti ki; makamlar, mevkiler, dahası hayat geçicidir. Geride kalan içten selam ve dualardır. Isparta'da geçirdiğim süre içinde de çok güzel dostluklar edindim. Gerek velilerim, gerek mesai arkadaşlarım, gerek siyasilerimiz, belediye başkanlarımız, sendikalarımız, gerekse yerel basınımız ve sivil toplum temsilcilerimiz bana hep sahip çıktı, destek oldu. Hukukumuz bakidir. İnşallah, zaman zaman bu güzel şehre ve bu güzel insanlara ziyarete geleceğim. Hakkınızı helal edin” dedi.ISPARTA (İHA)