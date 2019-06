Adres:

Telefon:

Temel gıdalardan biri olan et,sezonunun en önemli besinlerinden biri.Mangalcılar, piknikçiler, balkon sefasını sürmeyi sevenler için , sıcak yaz günlerinde en çok tercih edilen haftasonu aktiviteletinin başında geleniçin et alırken Isparta'da Kültür Et sizlere bir çok seçenek sunuyor.Izgara. Dana Antrikot -. Kuzu Pirzola -. Kuzu Şiş -. Kuzu Külbastı -. Kuzu Böbrek Yatağı -. Kuzu Adana -. Kasap Köfte -. Sucuk -. Kuzu Böbrek -. Kuzu Yaprak ve Izgaralık beyaz et çeşitleri ile lezzetli bir piknik yapın mangal sefası sürün.Ayrıca ihtiyacınız olan tüm mangal aksesuarları ve malzemeleri uygun fiyatlarla Kültür Et reyonlarında bulunuyor.Emre Mahallesi 123 cadde No:30/1 (Etnoğrafya Müzesi ilerisi) Isparta