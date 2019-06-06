MANGAL VE PİKNİK AKTİVİTELERİNİZ İÇİN ET ÇEŞİTLERİ KÜLTÜR ET REYONLARINDA
Temel gıdalardan biri olan et, mangal sezonunun en önemli besinlerinden biri.
Mangalcılar, piknikçiler, balkon sefasını sürmeyi sevenler için , sıcak yaz günlerinde en çok tercih edilen haftasonu aktiviteletinin başında gelen mangal için et alırken Isparta'da Kültür Et sizlere bir çok seçenek sunuyor.
Izgara Et Çeşitleri. Dana Antrikot -. Kuzu Pirzola -. Kuzu Şiş -. Kuzu Külbastı -. Kuzu Böbrek Yatağı -. Kuzu Adana -. Kasap Köfte -. Sucuk -. Kuzu Böbrek -. Kuzu Yaprak ve Izgaralık beyaz et çeşitleri ile lezzetli bir piknik yapın mangal sefası sürün.
Ayrıca ihtiyacınız olan tüm mangal aksesuarları ve malzemeleri uygun fiyatlarla Kültür Et reyonlarında bulunuyor.
Adres: Emre Mahallesi 123 cadde No:30/1 (Etnoğrafya Müzesi ilerisi) Isparta
Telefon: 0246 242 44 55