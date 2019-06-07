ISPARTA'DA ULUSAL GÜL FESTİVALİ BAŞLIYOR

8-9 Haziran 2019 5. Güneykent Gül Festivali

Saat 10:30 - Gül Hasadı ,Gülhane'de gül suyu çıkarma ve Modern Fabrika ziyareti

Saat 14:00 - Kortej Yürüyüşü

Saat 15:00 - Açılış, Protokol konuşmaları ve standların ziyareti

Saat 17:00 - Gül Güzeli Yarışması, Konser ve Havai fişek gösterisi (Konserde Oğuz Yılmaz ve Canan sahne alacak)

Gün içerisinde spor yarışmaları düzenlenecektir.

Saat 10:00 - Gül Bahçeleri gezisi

Saat 11:00 - Gül Suyu çıkarma, Gül Müzesi ve Modern Fabrika ziyareti

12-16 Haziran -2. Ulusal Gül Fuarı ve Dünya Güzel Koku Festivali

Saat 15:00 - Festival Korteji

Saat 16:00 - Motorlu Yamaç Paraşütü Gösterisi

Saat 16:45 - Halk Oyunları Gösterisi

Saat 17.00 - Taekwondo Gösterisi

Saat 19:30 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Saat 20:30 - Ömer Türkmenoğlu Isparta Türküleri Senfonisi

Saat ZGR Müzik Gurubu

Saat 23:00 - Havai Fişek Gösterisi

13 Haziran Perşembe

Saat 14:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi Saat 17:00 - Reçel, Sirke, Gül Reçeli Yapımı

Saat 20:30 - Vatan Gurubu Canlı Performansı

Saat 21:00 - Gül Sesini Arıyor Yarışması

Saat 21:30 - Animasyon Gösterileri

Saat 22:00 - Gelinler Podyumda - Gül Güzeli Takdimi

Saat 12:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Saat 15:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Saat 18:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Saat 20:30 - Ayten Altıntaş Gül ve Şİfa Konferansı

Saat 21:00 - Animasyon Gösterileri

Saat 21:30 - Eray Gönendi - Didem Konseri

Saat 12:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Saat 15:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Saat 17:00 - Türk Yıldızları Gösterisi

Saat 18:30 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Saat 20:00 - Animasyon Gösterileri

Saat 20:30 - Gül Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni

Saat 21:00 - Suat Güzey'in sunumuyla Seda Üren, Çiğdem Doğan, Gökhan Akar, Esra Sezer Konseri

Saat 10:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Saat 14:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi

Saat 15:00 - Katılım ve Başarı belgesi takdimi

Isparta'da bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Ulusal Gül Fuarı ve Dünya Güzel Koku Festivali programı belli oldu.Büyük bir görsel şölene ev sahipliği yapacak olan şehrimizde fuar ve festival kapsamında yapılacak etkinlikler ve doyumsuz programlar şöyle açıklandı;Isparta'da 12 -16 Haziran günleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 2. Ulusal Kozmetik Ürünleri ve Dünya Güzel Koku Festivali'nin program içeriği...