ISPARTA 2. ULUSAL GÜL FUARI BAŞLIYOR

Isparta'da 2. Ulusal Gül Fuarı'nda hangi etkinlikler ve programlar yapılacak hepsi saat saat, tarih tarih bu haberde...

ISPARTA 2. ULUSAL GÜL FUARI BAŞLIYOR
ISPARTA
G.Tarihi: 07.06.2019 00:51
0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
ISPARTA'DA ULUSAL GÜL FESTİVALİ BAŞLIYOR

Isparta'da bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Ulusal Gül Fuarı ve Dünya Güzel Koku Festivali programı belli oldu.
Büyük bir görsel şölene ev sahipliği yapacak olan şehrimizde fuar ve festival  kapsamında yapılacak etkinlikler ve doyumsuz programlar şöyle açıklandı;

8-9 Haziran 2019 5. Güneykent Gül Festivali

8 Haziran Cumartesi
  • Saat 10:30 - Gül Hasadı ,Gülhane'de gül suyu çıkarma ve Modern Fabrika ziyareti
  • Saat 14:00 - Kortej Yürüyüşü
  • Saat 15:00 - Açılış, Protokol konuşmaları ve standların ziyareti
  • Saat 17:00 - Gül Güzeli Yarışması, Konser ve Havai fişek gösterisi (Konserde Oğuz Yılmaz ve Canan sahne alacak)
  • Gün içerisinde spor yarışmaları düzenlenecektir.
9 Haziran Pazar
  • Saat 10:00 - Gül Bahçeleri gezisi
  • Saat 11:00 - Gül Suyu çıkarma, Gül Müzesi ve Modern Fabrika ziyareti

12-16 Haziran -2. Ulusal Gül Fuarı ve Dünya Güzel Koku Festivali

Isparta'da  12 -16 Haziran günleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 2. Ulusal Kozmetik Ürünleri ve Dünya Güzel Koku Festivali'nin program içeriği...

12 Haziran Çarşamba
  • Saat 15:00 - Festival Korteji
  • Saat 16:00 - Motorlu Yamaç Paraşütü Gösterisi
  • Saat 16:45 - Halk Oyunları Gösterisi
  • Saat 17.00 - Taekwondo Gösterisi
  • Saat 19:30 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 20:30 - Ömer Türkmenoğlu Isparta Türküleri Senfonisi
  • Saat ZGR Müzik Gurubu
  • Saat 23:00 - Havai Fişek Gösterisi

13 Haziran Perşembe
  • Saat 14:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 17:00 - Reçel, Sirke, Gül Reçeli Yapımı
  • Saat 20:30 - Vatan Gurubu Canlı Performansı
  • Saat 21:00 - Gül Sesini Arıyor Yarışması
  • Saat 21:30 - Animasyon Gösterileri
  • Saat 22:00 - Gelinler Podyumda - Gül Güzeli Takdimi

14 Haziran Cuma
  • Saat 12:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 15:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 18:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 20:30 - Ayten Altıntaş Gül ve Şİfa Konferansı
  • Saat 21:00 - Animasyon Gösterileri
  • Saat 21:30 - Eray Gönendi - Didem Konseri
15 Haziran Cumartesi
  • Saat 12:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 15:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 17:00 - Türk Yıldızları Gösterisi
  • Saat 18:30 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 20:00 - Animasyon Gösterileri
  • Saat 20:30 - Gül Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni
  • Saat 21:00 - Suat Güzey'in sunumuyla Seda Üren, Çiğdem Doğan, Gökhan Akar, Esra Sezer Konseri

16 Haziran Pazar
  • Saat 10:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 14:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 15:00 - Katılım ve Başarı belgesi takdimi


 


62037083-2443850535660357-1361025318776733696-n
 
62239347-2443850448993699-7919623465634627584-n-162107801-2443850438993700-7666637681308205056-n 
 
61908489-2443849755660435-2173172964088872960-n-262216275-2443849775660433-6888357996313706496-n
ısparta gül fuarı 2019ısparta gül festivali 2019gül festivali
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA 2. ULUSAL GÜL FUARI BAŞLIYOR
ISPARTA KÜLTÜR ET KASAPTAN LEZZETLİ ETLER
Burdur'da FETÖ şüphelisi avukat yakalandı
Isparta Valiliği'nden Gül ve Lavanta tanıtım videosu
Aklınızda bulunsun Isparta nöbetçi fırınlar 2019
Isparta'da Bayramlaşma Programı 2019
Eğirdir'de bayramlaşma Belediye binası önünde gerçekleşti
Isparta Şehir Hastanesi'nde bayramlaşma programı
Isparta haber Google'da birinci sıraya yükseldi
Isparta Belediyesi'nden kamuoyuna duyuru
Isparta bayram namazı saati kaçta 2019
BAYRAM SÜRESİNCE ISPARTA’DA 46 NOKTADA UYGULAMA YAPILACAK
Vali Ömer Seymenoğlu Şehit Annesine Verdiği Sözü yerine getirdi
Isparta'da Salı pazarı'nda bayram hareketliliği
ISPARTA KAZANLIK İŞBİRLİĞİNDE İLK ADIM
Elektrikli bisiklet tamiri ve kampanyalı aküler Güven Motor'da
Isparta ITKM Pazar Cami Kadir Gecesi ibadete açıldı
ISPARTA BURDUR, TANITIM İÇİN GELEN ÜNLÜLERİ ETKİLEDİ
Isparta için Lavanta uyarısı ''çok geç olacak''
Kredi kartı olanlara çok önemli uyarı
Isparta'da bayramda kesintisiz elektrik için sahada olacaklar
Isparta Cumhuriyet Başsavcısı kararname ile değişti
AĞZINIZ TATLI BAYRAMINIZ ŞÖLEN OLSUN!
Isparta’nın Tanıtımına Isparta Kartpostalları ile destek
Isparta'nın eğitim alanında 25 Yıllık Hayali Gerçek Oluyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA SAATLİK ÇOCUK BAKIMiphone ekran tamiriISPARTA ERKEK GİYİMroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta için Lavanta uyarısı ''çok geç olacak''Isparta için Lavanta uyarısı ''çok geç olacak''01 Haziran 2019
Isparta'nın eğitim alanında 25 Yıllık Hayali Gerçek OluyorIsparta'nın eğitim alanında 25 Yıllık Hayali Gerçek Oluyor31 Mayıs 2019
Isparta Belediyesi Bayrama hazır Isparta Belediyesi Bayrama hazır 31 Mayıs 2019
Isparta Belediyesi'nden kamuoyuna duyuruIsparta Belediyesi'nden kamuoyuna duyuru03 Haziran 2019
Kredi kartı olanlara çok önemli uyarıKredi kartı olanlara çok önemli uyarı01 Haziran 2019
Isparta ITKM Pazar Cami Kadir Gecesi ibadete açıldıIsparta ITKM Pazar Cami Kadir Gecesi ibadete açıldı01 Haziran 2019
Aklınızda bulunsun Isparta nöbetçi fırınlar 2019Aklınızda bulunsun Isparta nöbetçi fırınlar 201905 Haziran 2019
Aracı olanlar dikkat! Yönetmelik yayımlandı...Aracı olanlar dikkat! Yönetmelik yayımlandı...31 Mayıs 2019
AĞZINIZ TATLI BAYRAMINIZ ŞÖLEN OLSUN!AĞZINIZ TATLI BAYRAMINIZ ŞÖLEN OLSUN!31 Mayıs 2019
ISPARTA KAZANLIK İŞBİRLİĞİNDE İLK ADIMISPARTA KAZANLIK İŞBİRLİĞİNDE İLK ADIM03 Haziran 2019
Isparta’nın Tanıtımına Isparta Kartpostalları ile destekIsparta’nın Tanıtımına Isparta Kartpostalları ile destek31 Mayıs 2019
Isparta Cumhuriyet Başsavcısı kararname ile değiştiIsparta Cumhuriyet Başsavcısı kararname ile değişti01 Haziran 2019
Isparta haber Google'da birinci sıraya yükseldiIsparta haber Google'da birinci sıraya yükseldi03 Haziran 2019
Elektrikli bisiklet tamiri ve kampanyalı aküler Güven Motor'da Elektrikli bisiklet tamiri ve kampanyalı aküler Güven Motor'da01 Haziran 2019
BAYRAM SÜRESİNCE ISPARTA’DA 46 NOKTADA UYGULAMA YAPILACAKBAYRAM SÜRESİNCE ISPARTA’DA 46 NOKTADA UYGULAMA YAPILACAK03 Haziran 2019
Isparta'da Salı pazarı'nda bayram hareketliliğiIsparta'da Salı pazarı'nda bayram hareketliliği03 Haziran 2019
​Dananın çarpması sonucu beton zemine düşen yaşlı adam öldü​Dananın çarpması sonucu beton zemine düşen yaşlı adam öldü03 Haziran 2019
Isparta bayram namazı saati kaçta 2019Isparta bayram namazı saati kaçta 201903 Haziran 2019
Eğirdir'de bayramlaşma Belediye binası önünde gerçekleştiEğirdir'de bayramlaşma Belediye binası önünde gerçekleşti04 Haziran 2019
Isparta'da Belediye'den Bayramlaşma ProgramıIsparta'da Belediye'den Bayramlaşma Programı31 Mayıs 2019