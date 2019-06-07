Isparta'da bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Ulusal Gül Fuarı ve Dünya Güzel Koku Festivali programı belli oldu.
Büyük bir görsel şölene ev sahipliği yapacak olan şehrimizde fuar ve festival kapsamında yapılacak etkinlikler ve doyumsuz programlar şöyle açıklandı;
8-9 Haziran 2019 5. Güneykent Gül Festivali
8 Haziran Cumartesi
- Saat 10:30 - Gül Hasadı ,Gülhane'de gül suyu çıkarma ve Modern Fabrika ziyareti
- Saat 14:00 - Kortej Yürüyüşü
- Saat 15:00 - Açılış, Protokol konuşmaları ve standların ziyareti
- Saat 17:00 - Gül Güzeli Yarışması, Konser ve Havai fişek gösterisi (Konserde Oğuz Yılmaz ve Canan sahne alacak)
- Gün içerisinde spor yarışmaları düzenlenecektir.
- Saat 10:00 - Gül Bahçeleri gezisi
- Saat 11:00 - Gül Suyu çıkarma, Gül Müzesi ve Modern Fabrika ziyareti
12-16 Haziran -2. Ulusal Gül Fuarı ve Dünya Güzel Koku Festivali
Isparta'da 12 -16 Haziran günleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 2. Ulusal Kozmetik Ürünleri ve Dünya Güzel Koku Festivali'nin program içeriği...
12 Haziran Çarşamba
- Saat 15:00 - Festival Korteji
- Saat 16:00 - Motorlu Yamaç Paraşütü Gösterisi
- Saat 16:45 - Halk Oyunları Gösterisi
- Saat 17.00 - Taekwondo Gösterisi
- Saat 19:30 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
- Saat 20:30 - Ömer Türkmenoğlu Isparta Türküleri Senfonisi
- Saat ZGR Müzik Gurubu
- Saat 23:00 - Havai Fişek Gösterisi
13 Haziran Perşembe
- Saat 14:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
- Saat 17:00 - Reçel, Sirke, Gül Reçeli Yapımı
- Saat 20:30 - Vatan Gurubu Canlı Performansı
- Saat 21:00 - Gül Sesini Arıyor Yarışması
- Saat 21:30 - Animasyon Gösterileri
- Saat 22:00 - Gelinler Podyumda - Gül Güzeli Takdimi
14 Haziran Cuma
- Saat 12:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
- Saat 15:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
- Saat 18:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
- Saat 20:30 - Ayten Altıntaş Gül ve Şİfa Konferansı
- Saat 21:00 - Animasyon Gösterileri
- Saat 21:30 - Eray Gönendi - Didem Konseri
- Saat 12:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
- Saat 15:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
- Saat 17:00 - Türk Yıldızları Gösterisi
- Saat 18:30 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
- Saat 20:00 - Animasyon Gösterileri
- Saat 20:30 - Gül Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni
- Saat 21:00 - Suat Güzey'in sunumuyla Seda Üren, Çiğdem Doğan, Gökhan Akar, Esra Sezer Konseri
16 Haziran Pazar
- Saat 10:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
- Saat 14:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
- Saat 15:00 - Katılım ve Başarı belgesi takdimi