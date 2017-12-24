ISPARTA KÖY BULUŞMALARI HABERLERİ

Isparta Belediyesinin düzenlemiş olduğu köy buluşmaları programı tüm hızıyla sürüyor. Son olarak merkeze bağlı Koçtepe Köyünde düzenlenen programda, vatandaşlar, belediyenin mehteran ile halk oyunları ekipleri ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Ümran Özdemir’in birbirinden güzel seslendirdiği türkülerle güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Yine çocuklarda kendileri için kurulan balon park başta olmak üzere, palyaço, ebru gibi etkinliklerle gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.Koçtepe Köyü Muhtarlığı tarafından mevlid okutulurken, misafirlere yemek ikramının da gerçekleştirildiği etkinlikte konuşan Köy Muhtarı Ümit Yıldırım, ‘Bu güzel günü bizlere yaşatan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum’ dedi. Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ın her zaman kendilerini sevindiren hizmetler yaptığını kaydeden Muhtar Yıldırım, köylerinin merkeze yakın olması dolayısıyla vatandaş olarak şehirde, üretici olarak da köylerinde bulunduklarını söyledi. Bugün çok daha neşeli olmayı tercih ettiklerini ancak arazilerinin istimlak edilmek istenmesinden dolayı morallerinin bozuk olduğunu söyledi. Koçtepe Köyü Muhtarı Ümit Yıldırım, “Üreticiyiz ama üretici olmak için toprak sahibi olmamız lazım. Arazilerimiz elden gidiyor. Sanayiyi kırsal ve eğimli arazilere yapmalarını istiyoruz. Arazilerimizi tarım arazisi olarak kullanmak istiyoruz. Köyümüzün tek sorunu arazi sorunudur. Başkanımız bugüne kadar her konuda yanımızda olmuştur” şeklinde konuşurken, Koçtepe Köyündeki Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesine yakın arazilerinin istimlak edilmesi için yapılan girişimlere sitem ederek, yetkililerden konunun bir kez daha gözden geçirilmesini istedi.Programa beraberinde belediye meclisi üyeleri ve muhtarlarla birlikte katılan ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın da, köylerin birer umut kapısı olduğunu ve üretmenin de bir ibadet sayıldığını kaydetti.Koçtepe’nin güzel bir köy olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bu köyümüzü bırakmayalım. Köyler umuttur, sağlıktır, üretmektir. Köylerde üretmekte aynı zamanda ibadettir” dedi. Üretimin Türk toplumuna unutturulmak istendiğinden bahseden Günaydın, “Üreten köylerimizdir, köylerimiz üretmezse şehirler aç kalır. Köyü ve köylümüzü sevmemin en büyük nedenlerinden birisi de budur. Bir gün köylerimizdeki üretim çok daha fazla ön plana çıkacak, şehirlere göç olmayacak. Bazı köylerimize üretimden kaynaklı geri göçler başlamıştır” şeklinde konuştu.Koçtepe Köyündeki Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesine yakın arazilerinin istimlak edilmesi konusuna da değinen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “3800 dekar arazi istimlak ediliyor. Daha verimsiz topraklar var, buraları gözden geçirin. Buradaki arazilerin istimlak edilmesi demek köylünün ağzına koyacağı lokmayı ağızından almaktır. Düz arazileri yok etmeyelim, bunun tekrar düşünülmesi gerek. İnşallah bu durumdan kurtulunur ve ziraat devam eder. İstimlak, köydeki büyük umudu kırmaktır. Ziraatı ve köyümüzü korumamız lazım. Üretmeyen toplumlar kaybeder. Sanayi, ilim, bilim önemli ancak bunu bir şeyi yok ederek değil, koruyarak yapmak lazım” diyerek alternatiflerin gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etti.Isparta’nın 203 köyünün tamamını da, yaşanabilir köyler yapmak istediğini dile getiren Günaydın, “Türkiye’nin en iyi yaşanabilir köyleri bu 203 köyümüz olsun istiyorum” derken, Koçtepe bölgesinde yer alan çöp deponi alanında yapılan tesis ile birlikte köyün kokudan da kurtarıldığını belirtti. Günaydın, “Çöp deponi alanımıza emisyon sistemi kurduk. Çöpten enerji üretiyoruz, para kazanıyoruz ayrıca ve en önemlisi de Koçtepe Köyümüzü kokudan kurtardık. Bu sistemi kurmamıza vesile olan konulardan birisi de bu köyümüzün koku sorunudur” görüşlerinde bulundu.