ISPARTA VE TÜRKİYE TAŞERON İŞÇİ HABERLERİ

Taşeron düzenlemesi için tarih belli oldu

Bakan Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesine ilişkin, "Yaklaşık iki gün içerisinde çalışmamız tamamlanmış ve yasal zemine kavuşması konusunda adımlarımız atılmış olacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşerondüzenlemesine ilişkin, “Yaklaşık iki gün içerisinde çalışmamız tamamlanmış ve yasal zemine kavuşması konusunda adımlarımız atılmış olacak” dedi.

Sarıeroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2018 bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi:

- “Yüzde 11.1’lik büyüme performansına ulaşarak, Çin’i ve Hindistan’ı geride bırakarak dünyanın 1’inci ekonomisi durumuna gelmiş durumdayız. İş gücümüz 1 milyon 128 bin kişi artarak 32 milyon 215 bin seviyesine ulaşmış durumda.

ASGARİ MUTABAKAT

- Kadınların iş gücüne katılım oranı geçen yılın aynı dönemiyle oranladığımızda 1 puan arttı. 10 milyon 470 bin kadın iş gücünde. Yine, kadın istihdam oranımızda da 1.1 puanlık bir artış söz konusu. Yüzde 29.4 oranıyla yaklaşık 500 binlik bir kadın istihdam artışı gerçekleştirmiş durumdayız.

- İŞKUR, 2003 yılında 65.398 kişiyi işe yerleştirirken kasım itibarıyla 982 bin 758 kişiyi işe yerleştirmekle çok yüksek bir performansa ulaşmış durumda. Yıl sonuna kadar inşallah 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.

- Şu anda 100 bin kişi kamuda işçi olarak çalışıyor. Biz ilk verdiğimiz rakamla 450 bin kişiyi amasız, fakatsız kadroya alacağız dedik. Biraz sindirmekte zorluk çekiyorsunuz. 4.5 katına kadar, mevcuttaki çalışanları, taşeron kardeşimizi kadroya alıyoruz. Belediyelerimizdeki 400 bin kardeşlerimizi, belediye iştiraklerini gayet de iyi şartlarda istihdamlarını sağlayacağız. 900 bin emekçimiz yapacağımız çalışmaların kapsamında.

Taşeronda çalışan kardeşlerimiz de merak etmesinler, yaklaşık iki gün içerisinde çalışmamız tamamlanmış ve inşallah yasal zemine kavuşma konusunda adımlarımız atılmış olacak.

- Net asgari ücrette reel olarak yüzde 111 artış yapmış bir iktidarız. İnşallah, mutabakatla, her kesimin beklentisini karşılayacak bir ücreti belirleyeceğiz.”

‘BİR SENDEN, BİR BENDEN’ BÜYÜK HEYECAN UYANDIRDI

- “Milli İstihdam Seferberliği’mizin 2. fazını Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bu kez “Artı 2 İstihdam” hedefiyle başlatmış durumdayız. Sektör bazlı teşvik sürecini başlattık. İmalat ve bilişim sektörümüzü öncelikli sektör olarak belirledik.

Kadınlar ve gençlere 18 ay faydalanma imkânı getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde esnafımıza yönelik yeni paketlerimiz de sırayla uygulanacak. “Bir senden, bir benden” diye gerçekten heyecan uyandırdığını gördüğümüz bir uygulamaya başlayacağız. 1-3 kişi arasında çalışanı olan, ustalık belgesi olan, imalat yapan, inşallah, esnaflarımıza 18-25 yaş grubunda gençlerimizi ek olarak istihdam ettiklerinde bunların ücretleri, primleri, vergileri dâhil olmak üzere, bir ay biz karşılayacağız, bir ay esnafımızın karşılamasını uygulamamızda planlamış durumdayız.”