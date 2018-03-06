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ISPARTA KİTAP FUARINA KİTAPSEVERLER AKIN ETTİ

ISPARTA KİTAP FUARINA KİTAPSEVERLER AKIN ETTİ
ISPARTA
G.Tarihi: 05.03.2018 17:15
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böcüzade

  - Kitapseverler fuara akın ediyor 
 
 Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Fuarı Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde tüm hızıyla sürüyor. Fuarın 4.’ncü gününde de fuar alanını binlerce kitapsever ziyaret etti. Fuarın 4. gününde ünlü tarihçi Prof. Dr. İlbey Ortaylı, Yazar Pelin Çift ve İclal Aydın başta olmak üzere 18 yazar imza gününe katılan isimler arasında yer aldı.  
  Belediye Başkanı  Yusuf Ziya Günaydın ve eşi Dilek Günaydın da yazarların imza günlerine katılırken, stantları ziyaret ederek plaket takdim etti. İmza günü düzenleyen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı kitapseverler tarafından gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Ortaylı, “Çok seviniyorum, tüm okurlarımız ilgililer. Isparta kitap fuarı memnuniyet verici inşallah devam eder. Okuyucu kompozisyonunu da seviyorum. Bu şehirde de olması hoş. Burası bir üniversite şehri” dedi. 
  Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın da, “Bugünde fuarımıza yoğun bir ilgi var. Bu kalabalıkla büyük bir coşku doğdu. Yazarlarımıza büyük bir ilgi var. Okumak isteyen bir kitle var. Bu geçen sene ilkini düzenlediğimiz fuarda da ortaya çıkmıştı. Bu seneki fuarımızda da son derece kalabalık var. Komşu vilayetlerimizden de akın akın geliyorlar. Isparta kitap fuarı bölgeselliğin de üzene çıktı. bu bizi sevindiriyor ve bize bir yön ve vizyon veriyor. Önümüzdeki yıllarda bu fuarımızı ulusal düşünceyle hareket etmek istiyoruz. Önümüzdeki süreçte dünya çapında da ülkelerden yazarlar getirmeyi de planlıyoruz. Bu düşüncemiz burada netleşmeye başladı. Bu fuar bir kartopu gibi büyümeye başladı. Yazarlarımızın imza günlerine de yoğun ilgi var, binlerce okuyucu, kitap sever kuyrukta bekliyor. Kesin olmamakla birlikte İlber Ortaylı beyi bir kez daha davet etmek istiyoruz ve sevenleriyle büyük bir söyleşi yaptırmak istiyoruz. Zamana sığmadı, imza attıramayan kitapseverlerimizle Sayın Ortaylı’yı bir kez daha buluşturmayı hedefliyoruz. Yazarlarımızı Isparta’da ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Fuarımızı geliştirmek istiyoruz, bunu kitapseverlerimiz bize veriyor. Bu fuarın marka seviyesine ulaştığı da kesinleşmiş oldu” şeklinde konuştu.  
  Isparta Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Fuarının 4. gününde İclal Aydın, Erol Altun, Eda Bildek, İbrahim Ünsal, Suat Turgut, Semra Çöl, Hasan Basri Bilgin, Mehmet Kemal Erdoğan, Hasan Tanrıverdi, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fikret Eroğlu, Barış Şimşek, Bilal Özbay, Yahya Türkeli, Bekir Manav, Erkan İşeri, Savaş Ünlü ve Pelin Çift katıldı. Kitap Fuarının 5. günü olan 6 Mart Salı Günü ise şu isimler kitapseverlerle buluşacak: 
Gülşen Gazel, Defne Ongun Müminoğlu, Erol Altun, Hidayet Karakuş, Eda Bildek, İbrahim Ünsal, Tuncel Altınköprü, Suat Turgut, Semra Çöl, Hasan Basri Bilgin, Prof. Dr. Mustafa Karataş, Ahmet Turgut, Mehmet Kemal Erdoğan, Hasan Tanrıverdi, Fikret Eroğlu, Barış Şimşek, Feride İlgün, Bilal Özbay, Yahya Türkeli, Saniye Acun, Bekir Manav, Erkan İşeri, Savaş Ünlü, Gülşen Gazel ve Melih Tuğtağ. 

  ISPARTA (İHA) 
                 
 
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