Isparta İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren KETEM (Kanser Erken Tanı, Eğitim Merkezi) ekipleri Şehir Hastanesine , tarama ve bilgilendirme için Polikliniklerin zemin ve alt zemin alanlarında stand açtı.Stand çalışmaları kapsamında Kadın Doğum Poliklinikleri içinde bulunan Aile Planlaması Polikliniklerinde SMEAR Testi ve Gaitada Gizli Kan taramaları da yapan KETEM ekibi 22 Haziran’a kadar hastanede çalışmalarını sürdürecek.ŞEHİR HASTANESİ