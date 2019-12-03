Tüm dünyada yılda 4 milyon yenidoğan ölmekte ve bunların %23'ü doğum sonrası solunum durmasına bağlı kaybedilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de solunum durması(asfiksi) temel bir yenidoğan sorunu olmayı sürdürmektedir. Doğumu izleyen dakikalar bebeğin anne karnı dışındaki yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesi gereken kritik dakikalardır.Solunumu durmuş bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yenidoğanın, yeterli bir canlandırma hakkı vardır. Bu ise; doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin yenidoğan canlandırmada becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir.Sağlık Bakanlığı tarafından 1998 yılında başlatılmış olan Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) ile ülkemizde; Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında yer alan uygulayıcı ve eğitici eğitimleri Türkiye geneline yaygınlaştırılarak, sağlık personeli (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, Anestezi Uzmanları, Pratisyen Hekimler, Ebeler, Hemşireler, Anestezi Teknisyenleri v.s.) eğitilmiştir.İlimizde, 26/28 Kasım 2019 tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimimizde 48 kursiyer (Çocuk Uzmanı, Kadın-Doğum Uzmanı, Pratisyen Hekimler, Asistan Hekimler, Ebe, Hemşire ve Anestezi Teknisyeni) 3(üç) günlük eğitim sonunda yapılan teorik ve pratik sınavlar sonucunda sertifika almaya hak kazanmışlardır.Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi eğitimcileri olarak; kurs sorumlusu Antalya il Sağlık Müdürlüğünde görevli Ebe Nuray ÇAYIR, Akdeniz üniversitesi Hastanesinde görevli Uzm Dr .Hakan ONGUN, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli Uzm. Dr. S.Elif ÖZYAZICI, Afyon İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Ebru UZAR Süleyman Demirel Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Hasan ÇETİN, Doç.Dr. Gonca SANDAL’ ve Müdürlüğümüz Çeküs Biriminde görevli Hemşire Müge ÖZKILIÇ a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.Isparta İl Sağlık Müdürlüğü’nün gerçekleştirmiş olduğu Yenidoğan Canlandırma Programı 28 Kasım 2019 tarihinde kursiyerlere sertifika takdim töreni ile son bulmuştur.Antalya ve Afyon İlinden eğitim için gelen Sağlık Bakanlığı Eğitimcilerine Sağlık Müdürlüğümüz adına teşekkür eder çalışma hayatlarında başarılar dileriz.Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimlerimiz İlimizin ihtiyaçları doğrultusunda tekrarlanacaktır.Dr. Mehmet KARAKAYAİl Sağlık Müdürü