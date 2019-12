Süleyman Demirel Üniversitesinin genç gezginleri her hafta sonu farklı rotaları keşfetmeye devam ediyor. Şehrimizin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel dokusunu tanıtmak amacıyla üniversitemiz tarafından başlatılan “Keşif Isparta”nın bu haftaki durağı, Atabey Ertokuş Bey Medresesi, İslamköy Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, Eğirdir Can Ada ile Akşehir oldu.2017 yılında başlayan “Keşif Isparta” gezilerine bu dönem geçmişte günümüze köprü oluşturan Konya iline bağlı olan Akşehir ilçesi de eklendi. Akşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen gezide ilk olarak hazırcevap ve keskin zekası ile tanınan örnek bir şahsiyet Nasreddin Hoca’nın Türbesi ziyaret edildi.Genç kaşifler daha sonra Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya eşliğinde şehir merkezinde yer alan Nasreddin Hoca fıkralarını temsil eden simgeler, Akşehir Müzesi, Nasreddin Hoca Müzesi, Cıncıklı Mescidi ile Büyük Taarruz kararının alındığı Batı Cephesi Karargah Müzesini gezerek bilgi aldı.Eş zamanlı olarak düzenlenen “Keşif Isparta”nın diğer rotası Atabey Ertokuş Bey Medresesi, İslamköy Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, Eğirdir Can Ada’ydı.Tarihe ve doğal güzelliklere yapılan yolculukta öğrenciler, XIII. yüzyılda (1224) inşa edilen Ertokuş Medresesini, Süleyman Demirel’in yaşamından, deneyimlerinden örneklerin sergilendiği 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesini gezdi. Son olarak da Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ile buluşan öğrenciler, gün içerisinde farklı renklere büründüğü için ''7 Renkli Göl'' olarak tanımlanan Eğirdir Gölü'nün eşsiz güzelliğinde kaliteli bir zaman geçirdi.