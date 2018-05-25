- IIsparta İl Özel İdaresi, sıcak asfalt sezonuna dualar ve kurban kesimi ile başladı.Isparta İl Özel İdaresi’nin yeni sezon sıcak asfalt çalışmalarının başlangıcında, kazasız -belasız bir çalışma dönemi yürütülmesi amacıyla yerleşke içinde dualar eşliğinde kurban kesimi yapıldı. İl Özel İdare Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, “2017 yılında Türkiye rekoru kıran İl Özel İdare olarak geçen seneki gayretli çalışmalarımızı bu sene de sürdürerek yeni bir rekora imza atmak istiyoruz. Bu amaçla köylerimize sıcak asfalt çalışmalarını hızlı bir şekilde başlattık. Yeni sezonun Isparta’mız için hayırlı olmasını ve çalışan işçi kardeşlerimin kazasız belasız bir sezon geçirmelerini temenni ederim. Ayrıca tüm Müslüman Alemi’nin Ramazan Ayı’nın mübarek olmasını dilerim” dedi.2017 yılında Isparta İl Özel İdaresi geçen sene sıcak asfalt yapımında Türkiye rekoru kırarak 211 kilometreye ulaşmıştı. Bu sene de daha yüksek hedef belirleyen özel idare ekipleri, çalışmalarına hızlı başladı. Bu kapsamda ilk olarak, merkeze bağlı Büyük Hacılar, Küçük Hacılar, Aliköy; Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Arak, Aşağıdinek, Yukarıdinek, Köprü; Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon, Çandır, Şeyhler, Melikler; Yalvaç ilçesine bağlı Sağır, Körküler, Terziler köy grup yollarında çalışmalar devam ediyor.İHA