ISPARTA'MIZ İÇİN HAYIRLISI OLSUN

İl Genel Meclisi’nde 20 gündür devam eden İl Özel İdaresi 2020 yılı bütçe görüşmeleri sona erdi.İl Özel İdare Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu meclis üyelerine yapılan yatırımlar hakkında bilgi aktardı.Akabinde Mecliste yapılan oylamada İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı için öngörülen 150 Milyon TL’lik bütçesi oybirliği ile kabul edildi.İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, bütçenin Isparta’ya hayırlı olmasını temenni ederek, “Bütçemizi Isparta’mızın gelişmesi için en verimli şekilde kullanmaya çalışacağız” dedi.