Okullarda Organik ve İyi Tarım Eğitimleri Devam Ediyor









Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından her yıl ilkokullarda düzenlenen Organik Tarım ve İyi Tarım eğitimleri tüm hızıyla devam etmektedir.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elamanları tarafından tüketici bilincinin arttırılması için öğrencilere yapmış olduğu eğitimler büyük ilgi görmektedir.Bu kapsamda bu yıl Merkez Şehit Polis Memuru Akif Altay İlkokulu, Sütçüler Çetin Şentürk İlkokulu ve Bahçeşehir İlköğretim Okulunda toplam 300 öğrenciye düzenlenen eğitimler öğretmenler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanmıştır.Eğitimlerde öğrencilere organik tarım ve iyi tarımın insan, çevre ve hayvan sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik bilgiler aktarılmıştır.Eğitim veren teknik personel tarafından, kaybolan doğal dengenin yeniden kurulmasını amaçlayan organik tarım ve iyi tarımın önemi ve gıda tüketimi konularında öğrenciler bilgilendirilmiş, böylece organik tarım ve iyi tarımın tanıtımı yapılarak ve tarladaki üretiminden pazardaki satışına kadar tüm safhaları anlatılarak, tüketici logo bilinci ve gıda güvenliği açısından tüketici bilincinin oluşturulması sağlanmıştır.Ayrıca, program sonunda öğrencilere organik tarım ve iyi tarım logolu ajanda, bez çanta ve şapkalar hediye olarak dağıtılmıştır.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenmekte olan eğitimlere farklı okullarda devam edilmesi planlanmaktadır.