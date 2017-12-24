ISPARTA HABERLERİ

2' Sİ BAYAN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



ISPARTA' da Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanımına yönelik il merkezinde yapılan çalışmalar kapsamında

2'si bayan olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.



Yapılan üst ve araç aramalarında, 2 paket içimlik METAMFETAMİN maddesi, 2 ayrı cam şişe içinde 41.68 gr METAMFETAMİN maddesi,

Peçete içerisinde 0.66 gr METAMFETAMİN maddesi, paket içerisinde 1.15 gr METAMFETAMİN maddesi ve 1 adet ECSTASY hap ele geçirildi.



Şüpheliler hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.