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ISPARTA'DA YAĞMUR SUYU HAT ÇALIŞMASI

ISPARTA'DA YAĞMUR SUYU HAT ÇALIŞMASI
ISPARTA 0
böcüzade

“HİÇBİR EVİMİZİN SU BASMASINI İSTEMİYORUZ”

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce, Davraz Mahallesi 3959 sokakta yağmur suyu hat çalışması başlatıldı. Çalışmayla daha önce yüksek kodla yapılan 142 Cadde çevre yolundan dolayı, üst bölümde kalan evlerin su basmasının önüne geçilecek. Yapılan çalışmayla bu bölgede toplanacak olan sular, çevre yolunun altından daha önce tedbir amacıyla Isparta Belediyesince konulan hatta bağlanacak ve suların cadde karşısına tahliyesi gerçekleştirilecek.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, “Davraz Mahallesinden geçen çevre yolunun bir arkasındaki sokakta çalışma yapıyoruz. Bu çevre yolu çok yükseltilerek geçirildi. O günün yetkililerini çağırdık, düzeltilmesini istedik. Yapmadılar, çevre yolu şehrimizi ikiye bölmüş oldu. Yüksek kodda yaptılar. Böyle yapılınca biz bunun çözümünü aramaya başladık. Çevre yoluna yakın bu bölgemizdeki evleri su basmaya başladı. Çünkü su, yolu atlayamıyor. Yapmayın, yanlıştır dedik ama dinletemedik. Vermiş oldukları yüksek kodlu ve şehri ikiye bölen o çevre yolunun bize verdiği zararı telafi etmeye çalışıyoruz. Çevre yoluna paralel 3959 sokağımız var. Bu sokağımız uzun bir yol. Çevre yolumuzun altına geniş borular döşemiştik. Yukarıdan gelen suları çevre yoluna ulaştırmadan yerin altına çekiyoruz, 400 metre ileriye giderek, caminin hemen alt tarafından da tedbir amaçlı çevre yolunun altından geçirdiğimiz hatta bu suları bağlıyoruz. Buraya gelen suları çevre yolunun altından geçirerek tahliye ediyoruz. Diğer tarafta da 1000’lik borular döşemiştik ona dahil ediyoruz. Şehir Hastanesinin altyapısını çözen bir yapıydı. Bunu şehir hastanesi başlamadan önce altyapılarını ve yağmur sularını çözmüştük. Buradaki suları da o hatta bağlayarak dereye derüve ediyoruz. Dolayısıyla buradaki evlerimizi de su basmaktan kurtarıyoruz. Bu yapılan çalışmamız bizim son detayımız. Çok şiddetli yağışlarda buradaki evlerimizde olumsuzluklar yaşanıyordu. Bu evlerimizi de su basmaktan kurtarmış oluyoruz” dedi.

Yağmur suyu altyapı çalışmalarını tamamladıklarını hatırlatan Başkan Günaydın, “Çoktan çözdük, bizim şehrimizi sel, su alma ihtimalini yerin altına emisyon yaptık. 700 km’ye yakın yağmur suyu hattı döşedik, 35 km ana bypass hattı döşedik. Ancak bazı lokal yerler var. Biz lokal yerde bırakmıyoruz. Hiçbir evimizin sel basmasını istemiyoruz. Yaşanabilir şehirde bunlar ön planda olması lazım. Maalesef şehrimizde su basmanı yapmıyoruz, kazıyoruz, su çukuru yapıyoruz, kat kazanıyoruz havasıyla. Biz bu su çukurlarını dahi su bastırmıyoruz. Kat kazanacağım diye yapılanlar yanlış. Avrupa’nın en ünlü kentlerinde böyle çalışma yapılsaydı, sanırım onlar bunu önlemekte sorun yaşayacaktı. Isparta Belediye Başkanı olduğumda şehirde 580 evimizi su basıyordu. Çalışa, çalışa, neticeyi bulduk. Bizim Isparta’mızda hemen hemen su baskınını sıfıra yaklaştırdık. Kendilerinden kaynaklı hatalar yapıyorlar, kendi teknik hatalardan dolayı su basan yerler oluyor. Bu hataları da önlemeye çalışıyoruz. Ne mutlu lokal yerlere kadar indik ve her tarafı önlüyoruz. Bu ev sahiplerimize geçmiş olsun diyorum, hayırlı olması temennilerinde bulunuyorum” görüşlerinde bulundu.

Yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Günaydın’a teşekkür eden Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkun Kunt da, “Sayın belediye başkanımıza daha önceden müracaatta bulunmuştuk. Kendisi yerinde görmüştü. 142 Cadde üzerinde sitelerin taban kısımlarını su basıyordu. Şu anda 3959 sokakta yağmur suyu hattı döşenerek o evlerimizin su basmasını bu şekilde önlemiş olacağız. Başkanıma ve ekibine, emeği geçenlere şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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YAYLA MAHALLESİNİN KALDIRIMLARI TEK KODA DÜŞÜRÜLDÜ

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünce Yayla Mahallesinde altyapı ve dayanıklı asfalt çalışmalarının geçen aylarda tamamlanmasının ardından kaldırım çalışmaları devam ediyor. Şehrin merkezinde yer alan ve kod farklılıkları dolayısıyla oldukça bozuk bir görünüme sahip olan kaldırımlar tek koda düşürüldü. Tüm kaldırımlar andazit taşı ile döşenirken, kaldırımlara görme engelliler için yürüyüş yolları da yapılıyor.

Cumhuriyet Caddesinin üst bölümünde bulunan Yayla Mahallesindeki sokaklarda bulunan kaldırımlarda ciddi kod bozukluklarının olduğunu ve bundan dolayı çalışma başlattıklarını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Mahallemizdeki sokaklarımız tamamen bireysel bozuk çalışmalarla bir insanın kesinlikle yürüyemeyeceği şekilde her taraf karışık kaldırım kodlarıyla doluydu. Bunu tamamen düzelttik. Isparta’mızın bu yönden en kötü görünen mahallesi burasıydı, ama şehrimizin en merkezi yeri de burası. Tabi bu bizi belediye olarak da rahatsız ediyordu. Bundan dolayı bu mahallemizde tek kodla kaldırım yapımını başlattık ve ciddi bir mesafe kat ettik. Eski görünümüne göre bu kaldırımlarımız tamamen değişmiş durumda. Yayalarımızda da bu kaldırımları rahatlıkla kullanabilir duruma geldi. Esnaf ve vatandaşımız bu kaldırımları daha rahat bir şekilde kullanabilecekler. Sokaklarımızdaki olumsuz kaldırımları da düzeltmiş olduk. Yaşanabilir bir şehirde böyle kaldırımların olmaması gerekiyordu. Bu sokaklarımızın esnafımıza, bu bölgede yaşayan sakinlerimize ve Isparta’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan asfalt ve kaldırım çalışmalarından dolayı da mahallede bulunan esnaf ve vatandaşlarda Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a teşekkür etti. Mahalle esnaflarından Abdullah Gürbüz, “Başkanıma yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yollarımız sorunluydu, kaldırımlarımız merdiven gibiydi. Şu anda yollarımız yapıldı, kaldırımlarımız yapıldı. Kaldırımlarımız engellilerimiz için, bebek arabaları içinde çok iyi oldu” görüşlerinde bulundu.

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ISPARTA'DA YAĞMUR SUYU HAT ÇALIŞMASI
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