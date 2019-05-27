Isparta Gülyağı Tescillenerek Koruma Altına Alındı

Isparta Ticaret Borsası tarafından Türk Marka ve Patent Kurumuna yapılan başvuru sonucunda ‘’Isparta Gülyağı’’ tescillenerek koruma altına alındı.Isparta Ticaret Borsası tarafından ilimizde üretilen gülyağının markalaşmasını sağlamak ve prestijini korumak amacıyla 2018 yılında başlatılan çalışmalar başarı ile sonuçlandı. Diğer ülkelerde üretilen gülyağlarından kalite olarak daha üstün olan Isparta gülyağının bu ayrıcalığının bilinirliğini artırmak ve alıcıların Isparta’ya olan ilgisini yoğunlaştırmak için veri analizleri yapılarak bir rapor hazırlandı. Raporda Isparta’da üretilen gülyağının teknik özellikleri ve coğrafi konumdan kaynaklanan farklılıkları anlatıldı.2018 yılında Isparta Gülyağı olarak isminin tescillenmesi için Isparta Ticaret Borsasınca Türk Patent Ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı. Başvuru sonrası yapılan inceleme ve analizler sonucunda 7 Mart 2019 tarihinde ‘’Isparta Gülyağı’’ onaylanarak tescillendi ve koruma altına alındı.Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Isparta Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ali KOYAK şunları ifade etti:“İlimizin marka ürünü olan gülyağının geleceğini koruma altına almak ve markalaşmasına katkı sağlamak amacıyla Isparta Ticaret Borsası tarafından bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Başvuru sürecinde ISUBÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Sabri ERBAŞ’ın teknik desteği ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucu hazırlanan rapor ile Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptık. Başvurumuz sonra 07.03.2019 tarihi itibariyle ‘Isparta Gülyağı’ ismi tescillenerek koruma altına alınmıştır. Isparta Gülyağı’nın tescillenmesi piyasalardaki farklı isimlerle tanımlamalar sonucu oluşan karmaşaya son verecektir. Tescillenen standartlarda üretim yapan firmalarımız başvuruları ve denetimler sonrası gülyağı ambalajlarında Türk Patent ve Marka Kurumunca belirlenen resmi menşei logosunu kullanabileceklerdir. Dünyada milyarlarca dolara ulaşan coğrafi işaretli ürün pazarında Isparta olarak daha fazla yer almamız gerekiyor. Ayrıca perakende ticarette yerel markalara, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlere daha fazla yer verilmesine ilişkin bazı çalışmalar var; bu nedenle ilimiz ürünlerini yeni uygulamalara hazırlamamız gerekiyor. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Birliği’nde de tescilletmek. Bunun için de ön başvurumuzu yapmış bulunmaktayız.Süreç hakkında bilgilendirme yapan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Birimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Sabri ERBAŞ, Coğrafi İşaretle Gül yağının Isparta için artık bir marka haline geldiğini söyledi. ERBAŞ sözlerine şu şekilde devam etti : “ 2018 yılı sonunda dosyasını hazırladığımız ve 7 Mart 2019 yılında da Coğrafi işaret tescilini alan Gülyağı, artık Isparta için bir marka haline geldi. Isparta’nın, bölgenin ve gülün tanınırlığı pazar değerini arttırmada önemli bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim. Bunda sonraki aşamada gülyağının AB’ye kaydının yapılması ve gülün diğer ürünleri olan gülsuyu, gül reçeli ve gül şurubu gibi ürünlerde Coğrafi İşaret Tescilinin alınması için çalışmaların olacağını söylemekten ve böyle bir organizasyonda olmaktan da onur duyduğumu belirtmek isterim. Isparta’ya ve bölgeye tekrar hayırlı olsun diliyorum. Gülyağının coğrafi işaret sınırı göller bölgesi dediğimiz yüzde seksen oranında gülünün üretildiği Isparta, Afyon Dinar ve Başmakçı kasabaları, Burdur’un Ağlasun ilçesi ve Denizli’de de çok az bir alanda üretim yapılmakta. Coğrafi İşaret tescilinde de bu sınırlar dahil olmaktadır. Bunun dışındaki alanlarda da üretimi yapılan gül veya gülyağında artık Isparta Gülyağı adı altında satılmayacaktır. Bu Isparta için pazar değerini korumada önemli bir nokta haline geldiğini söyleyebiliriz” dedi.Tescil ile ilgili olarak konuşma yapan Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ADAR, şu ifadelerde bulundu;Ülkemizde ve dünyada son dönemde yöresel ve coğrafi işaretli ürünlere olan ilgi giderek artıyor. Üreticisine daha fazla kazandıran, üreticiyi haksız rekabete karşı koruyan, tüketicinin de sağlıklı ve güvenilir ürüne ulaşmasını sağlayan coğrafi işaretli ürün pazarı AB’de 55 milyar Euro seviyelerine ulaştı. Dünyada 10 bin civarında coğrafi işaretli ürünlü bulunuyor. Özellikle İtalya ve Fransa gibi ülkeler bu konuya daha hassasiyet gösteriyor. Fransa 1921 yılında tescillettiği rokfor peynirinden 2016 yılı itibariyle 1.6 milyar Euro gelir etmiş. Biz de Isparta olarak bu konuya olan hassasiyetimizi artırmamız ve coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmamız gerekiyor. Isparta Ticaret Borsası olarak ilimizin diğer ürünleri içinde çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Malum olduğu üzere son dönemde ilimize has gülümüzün başka şehirlerde üretimi yapılmaya başlandı. Ancak Isparta dışında yapılan çiçek ve yağ üretimleri, coğrafi işaret tescilimiz dolayısıyla ‘Isparta Gülyağı’ adı altında satılamayacak. Sadece bölgemizdeki üretimler bu hakka sahip olacaklar. Bu nedenle bu konuya Isparta olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Gülyağı üreticilerimizi Coğrafi İşaret Logosu kullanımı için Borsamıza başvuru yapmaya davet ediyorum.’ dedi.