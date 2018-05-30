Isparta Belediyesi öncülüğünde Fatih Mahallesinde, İstanbul'un Fethi'nin 565. yıl dönümü kutlandı. Ramazan ayı dolayısıyla 7 bin 500 kişinin aynı anda iftarını açtığı programda sanatçı Osman Öztunç meydanı dolduran coşkulu kalabalığa unutulmaz bir akşam yaşattı. Başkan Günaydın, Fatih Sultan Mehmet’in bir çağı kapatıp bir çağı açtığını söylerken, “Sadece kutlamanın anlamı yok, O’ndan feyz, düşünce almamız lazım. Tarihimizden güç alıp aynı Fatih’in bir çağı kapatıp bir çağı açtığı gibi bizde çalışmalı ve başarmalıyız. Fatih Sultan Mehmet’in yaptığı gibi bizde Isparta’da orta çağı kapattık, yeniçağa geçiyoruz. Büyük ekonomik ve iktisadi kazançlar sağlıyoruz” dedi.Isparta Belediyesince Fatih Mahallesinde Fetih Programı düzenlendi. Fatih Mahallesi Muhtarlığı ile birlikte geleneksel olarak düzenlenen fetih programında, Isparta Belediyesince 7 bin 500 kişiye iftar yemeği verilirken, iftar sonrasında Sanatçı Osman Öztunç meydanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.Türk Bayraklarının ellerden, kahramanlık türkülerinin dillerden düşmediği programa Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’da ailesi ile birlikte katıldı. MHP İl Başkanı İsa Yalçın, MHP Milletvekili Adayı Hasan Basri Sönmez başta olmak üzere binlerce kişinin katıldığı program öncesinde Başkan Günaydın, iftar sofralarını tek tek dolaşarak vatandaşların ramazan ayını kutladı.Çocuklar için balon park başta olmak üzere çeşitli etkinliklerinde yer aldığı gecede iftar öncesi Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu ardından iftar açıldı.Fatih Mahallesi Muhtarı Mesut Gürfidan, Fetih Şöleninin her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini ve bundan dolayı Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’a teşekkür etti.MHP birinci sıra milletvekili adayı Hasan Basri Sönmez, “Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş, büyük komutan, cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han’ın adını taşıyan bu mahallede sizlerle birlikte olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum.Asırlar öncesinden müjdelenen İstanbul'un fethiyle yeryüzünün bu eşsiz ve paha biçilemez şehri, bu aziz millete vatan olmuş, çağlar değişmiş, karanlık bir devir bitmiş ve aydınlık bir devir başlamıştır. 29 Mayıs 1453, Türk ve dünya tarihinin dönüm noktası olmuştur.Fetih ruhuyla milletçe bir ve beraber oldukça, birbirimize saygı, sevgi ve hoşgörü anlayışı ile yaklaştıkça ülkemiz çok daha güçlenecek ve dünyaya yön verecek medeniyet, yine bu topraklardan yayılacaktır.İç ve dış mihraklara karşı bugün yeni bir fetih hareketi yürütmekteyiz. Ülkemiz üzerinde oynanan yüzlerce oyunu inanıyorum ki sizler 24 Haziran’da bozacaksınız. Fetih Allah’ın izniyle yine bizlerin zaferi ile sonuçlanacaktır” dedi.İstanbul'un Fethi'nin 565. yıl dönümünü kutlayan MHP İl Başkanı İsa Yalçın da, “Bugün bir çağın kapanıp bir çağın açıldığı dünyaya Türklüğün mührünün vurulduğu ve Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş o büyük komutan Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u Fethinin yıldönümünü kutluyoruz. Fatih Mahallesindeki bu birlik beraberlik bugünün de anlamını bilen kavrayan yüreğinde yaşayan insanlarla dolu olduğunu burada gösterdiğiniz birliktelikle bir kez daha ispat etmiş oldunuz. Böyle bir günde sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Bu güzel günü hazırlayan kıymetli belediye başkanımız özellikle de Fatih Mahallemize hem yatırımları, hem de vatandaşlarımıza verdiği destek ve değerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada binlerce kişinin aynı anda dua ederek iftarını açmasına sebep olan başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hepimizin yolunu ve bahtını açık etsin, bu memlekette birliğimizi beraberliğimizi hiçbir zaman hiç kimse bozamasın” şeklinde konuştu.Fatih Mahallesi sakinleri başta olmak üzere Isparta’nın çeşitli mahallelerinden gelerek bu günde birlikte olduklarını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, “Birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bunu yaşattığınız için sevinçliyim. Geçmiş tarihimizden önemli bir izi Fatih Mahallesi ve şehrimiz kutluyor. Bu mahallemiz bir zafer, kutlama bütünlüğü içerisindedir. Bu kutlama önemli. Fatih’i bilmeyen yok, Fatih Sultan Mehmet orta çağı kapatan, yeniçağa adım atan büyük bir padişahtır. Fatih’i en az bizim kadar diğer milletler de bilir. Önemli bir kutlama yapıyoruz, bizim geleceğimize yönelik çalışmalarımıza da önem vermemiz lazım. Kuru kuru kutlamanın anlamı yok, ondan feyz, düşünce almamız lazım. Tarihimizden güç alıp aynı Fatih’in bir çağı kapatıp bir çağı açtığı gibi bizde çalışmalı ve başarmalıyız. Atatürk’ten de feyz almamız lazım. Bende şu anda tarihimizden güç alarak Isparta’da çok değişik ekonomi ve iktisadi durum uyguladım. Şehrimizin tüm altyapısını işledik. Fatih Sultan Mehmet’in yaptığı gibi bizde Isparta’da orta çağı kapattık, yeniçağa geçiyoruz. Büyük ekonomik ve iktisadi kazançlar sağlıyoruz. En büyük yatırımları yapan, en yaşanabilir vilayet, en temiz vilayet Isparta’dır. Daha büyük projeler var. Türkiye’nin yaşanabilir vilayet unvanı bize dar geldi. Bundan sonra Türkiye’nin en kültürel şehri, okuyan şehri Isparta olacak” görüşlerinde bulundu.Konuşmaların ardından sahne alan Sanatçı Osman Öztunç meydanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı. Vatandaşlar ise böyle bir günü kendilerine yaşattığı için Başkan Günaydın’a teşekkür ettiler.ISPARTA BELEDİYESİ