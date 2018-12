Eğirdir'de elmadan birçok farklı ürün yaptılar

- Isparta’nın Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, elmadan elde edilen birçok ürünün tanıtımını yaptı. Şengöl, Şokelma'ya ayrı bir parantez açarak, “Elmanın başkenti olarak ilçemizde elmayı her türlü değerlendirmek istiyoruz. Sirkesinden, pekmezine, turşusundan, tatlısına. Şimdi de anne eliyle diyebileceğimiz şekilde şokelma üretildi. İçerisinde hiç bir katkı maddesi yok. Elmanın rendelenerek, içine elma konsantresi ve süt ilave edilerek elde ettiğimiz Şokelmayı rahatlıkla tüketebileceğiz" dedi.Türkiye'nin sayılı sakin şehir Cittaslow kentlerinden biri olan Eğirdir'de elmadan elde edilen yeni bir ürün elde edildi. Özellikle çocukların başta olmak üzere herkesin kahvaltıda olmazsa olmazı olacak Şokelma, ekmeğin üzerine sürülerek çikolata gibi yeniyor. Şokelma'nın tadına bakan herkes hayran kalıyor.Eğirdir Liman bölgesinde bulunan Belediye şirketine ait Cittaslow yöresel ürün marketinde satışa çıkan ürün, burada tadımlık olarak da ikram ediliyor.Eğirdir Belediye Başkan Ömer Şengöl, "Eğirdir eşittir, Elma. Ama yıllardır elmanın sadece sofralık ve sanayisini satıyor idik. Sofralık elmada çok büyük mesafe aldık. Sanayi elmasında zaten sıkıntı yok. Belediye olarak işimiz elmacılık olmadığı halde Eğirdir'i işi elmacılık olduğu için. Elmayı bir adet daha fazla tüketebilmek amacıyla Avrupa'da bir çok ülkede sofrada çeşitli gıdalar olarak sunuluyor. Biz de bunların neredeyse büyük bir bölümünü denedik. Netice aldıklarımızı da ufak yollu satışa sunduk. Limandaki Cittaslow Markette bulunanların satışını yapıyoruz” dedi.Başkan Şengöl yaptıklarını şöyle özetledi: “Ayva tatlısına rakip elma tatlısı yaptık. Acayip bir tatlı oldu, yiyenler çok memnun. Elma tatlısında elma, elma suyu konsantresi ve limon tuzu, bunun dışında hiç bir koruyucu madde ve şeker yok. Sade yenebildiği gibi, fındık, fıstık, ceviz, badem ve tahinle yenilebiliyor. Mevsimine göre dondurma veya camız kaymağı ile mükemmel tüketimi var. Elma tatlısının dışında elma çorbası var. Elmanın çorbası olur mu hiç deniliyor. Yiyenler çok memnun, turşusunu yaptık, herkes memnun. Sirkesini yaptık, her yeme içme uzmanının tavsiye ettiği bir ürün. Elmanın pekmezini yaptık, Atalardan kalma elmanın kakını yaptık. Cipsini yapmak düşüncesindeyiz. Anadolu'nun pek çok yerinde pestil olarak bilinen ürün var. Kayısından erikten şeftaliden yapılıyordu. Biz bu ürünü elmadan elde ettik.”Elmadan ürettikleri en farklı ve en çok beğeni alan ürünün Şokelma olduğunu aktaran Şengöl, “Herhalde Türkiye'de ilk defa biz yapıyoruz, bunun da adını şokelma olarak koyduk. Çok acayip bir ürün oldu. Tüketim esnasında isteğe bağlı olarak, yalnız ekmeğe sürülerek değil, diğer şekillerde de tüketebilir. Bunda da süt, elma konsantresi ve karbonat var. Beslenme uzmanlarının mükemmel bir ürün olduğunu söyleyeceği bir ürün oldu. Bunun da üzerine değişik kuru yemişler serpilerek tüketilebilir. Küçük ambalajlarda yapıyoruz, yiyen memnun olursa büyüğünü zaten alır” şeklinde konuştu.Şengöl ayrıca şu görüşlerde bulundu: “Sonuç olarak aklımıza ne geliyorsa, mümkün olduğu kadar elmayı, yerel ürünleri pişmiş olarak sofralarda tatlı, salata, çorba ve et yemeklerin veya sebze yemeklerinin içinde tüketmeyi düşünüyoruz. Kendimiz ürettiğimize göre tüketimini de sağlamamız lazım. O bakımdan iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Hemşehrilerimizin ve halkımızın bir tatmalarında büyük beğeni kazanacağını zannediyoruz. Herkese afiyet olsun. Hiç bir katkı maddesi yok. elmalar kendi personelimize, bahçeden toplanıyor, yapım esnasında gayet güzel temizlenerek, evdeki anne eli değmiş gibi, ev usulü ile yapılıyor. Ürünlerimizin hiç birinde koruyucu veya saklama süresi uzatacak bir katkı maddesi yok. Şekersiz tatlı olur mu diyorlar oldu. her meyvenin kendi şekeri var. Dolayısıyla elmanın da kendi şekeri var. Elmanın konsantresi ile tatlandırılması sağlanıyor. Sağlıklı ürünler elde edildiğine inancım tam.”İnsanlara, elmadan sabah kahvaltısı, ara öğünler, öğle ve akşam yemeklerinde tüketebileceği ürünler hazırladıklarını aktaran Şengöl, “Amacımız, bir tane daha fazla elmayı sağlıklı besin olarak tercih edenlere sunmak. Annemizin ninemizin yaptığı usullerle, bu maddeleri üretiyoruz. koruyucu ürünlerden usananlar, bizi tercih edeceklerini düşünüyorum. Limandaki Cittaslow Markette bunları tüketime sunuyoruz" ifadelerini kullandı.Başkan Şengöl, Eğirdir'in doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, gölüyle, elmasıyla tanındığı kadar şimdi de elma ürünleriyle ününe ün katacağı inancında olduğunu söyledi.İHA