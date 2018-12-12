ISPARTA BALIKÇI

Isparta Elması'ndan üretildi Türkiye'de bir ilk: ‘Şokelma’

Isparta Elması'ndan üretildi Türkiye'de bir ilk: ‘Şokelma’
ISPARTA
G.Tarihi: 12.12.2018 15:14
0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI

  - Elmanın ekmeğe sürülen halini ürettiler: ‘Şokelma’ 
  - Elmayı ekmeğe sürüp yediler 
  - Isparta elmasından bin bir çeşit ürün yaptılar 
  - Günün tüm öğünlerinde yenilebilen tatlı – tuzlu çok çeşitli elma ürünleri yaptılar 
   
 - Isparta’nın Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, elmadan elde edilen birçok ürünün tanıtımını yaptı. Şengöl, Şokelma'ya ayrı bir parantez açarak, “Elmanın başkenti olarak ilçemizde elmayı her türlü değerlendirmek istiyoruz. Sirkesinden, pekmezine, turşusundan, tatlısına. Şimdi de anne eliyle diyebileceğimiz şekilde şokelma üretildi. İçerisinde hiç bir katkı maddesi yok. Elmanın rendelenerek, içine elma konsantresi ve süt ilave edilerek elde ettiğimiz Şokelmayı rahatlıkla tüketebileceğiz" dedi. 
  Türkiye'nin sayılı sakin şehir Cittaslow kentlerinden biri olan Eğirdir'de elmadan elde edilen yeni bir ürün elde edildi. Özellikle çocukların başta olmak üzere herkesin kahvaltıda olmazsa olmazı olacak  Şokelma, ekmeğin üzerine sürülerek çikolata gibi yeniyor. Şokelma'nın tadına bakan herkes hayran kalıyor. 
 Eğirdir Liman bölgesinde bulunan Belediye şirketine ait Cittaslow yöresel ürün marketinde satışa çıkan ürün, burada tadımlık olarak da ikram ediliyor. 
  Eğirdir Belediye Başkan Ömer Şengöl, "Eğirdir eşittir, Elma. Ama yıllardır elmanın sadece sofralık ve sanayisini satıyor idik. Sofralık elmada çok büyük mesafe aldık. Sanayi elmasında zaten sıkıntı yok. Belediye olarak işimiz elmacılık olmadığı halde Eğirdir'i işi elmacılık olduğu için. Elmayı bir adet daha fazla tüketebilmek amacıyla Avrupa'da bir çok ülkede sofrada çeşitli gıdalar olarak sunuluyor. Biz de bunların neredeyse büyük bir bölümünü denedik. Netice aldıklarımızı da ufak yollu satışa sunduk. Limandaki Cittaslow Markette bulunanların satışını yapıyoruz” dedi. 
 
  Eğirdir'de elmadan birçok farklı ürün yaptılar 
  Başkan Şengöl yaptıklarını şöyle özetledi: “Ayva tatlısına rakip elma tatlısı yaptık. Acayip bir tatlı oldu, yiyenler çok memnun. Elma tatlısında elma, elma suyu konsantresi ve limon tuzu, bunun dışında hiç bir koruyucu madde ve şeker yok. Sade yenebildiği gibi, fındık, fıstık, ceviz, badem ve tahinle yenilebiliyor. Mevsimine göre dondurma veya camız kaymağı ile mükemmel tüketimi var. Elma tatlısının dışında elma çorbası var. Elmanın çorbası olur mu hiç deniliyor. Yiyenler çok memnun, turşusunu yaptık, herkes memnun. Sirkesini yaptık, her yeme içme uzmanının tavsiye ettiği bir ürün. Elmanın pekmezini yaptık, Atalardan kalma elmanın kakını yaptık. Cipsini yapmak düşüncesindeyiz. Anadolu'nun pek çok yerinde pestil olarak bilinen ürün var. Kayısından erikten şeftaliden yapılıyordu. Biz bu ürünü elmadan elde ettik.” 
 
  Türkiye'de bir ilk: ‘Şokelma’ 
  Elmadan ürettikleri en farklı ve en çok beğeni alan ürünün Şokelma olduğunu aktaran Şengöl, “Herhalde Türkiye'de ilk defa biz yapıyoruz, bunun da adını şokelma olarak koyduk. Çok acayip bir ürün oldu. Tüketim esnasında isteğe bağlı olarak, yalnız ekmeğe sürülerek değil, diğer şekillerde de tüketebilir. Bunda da süt, elma konsantresi ve karbonat var. Beslenme uzmanlarının mükemmel bir ürün olduğunu söyleyeceği bir ürün oldu. Bunun da üzerine değişik kuru yemişler serpilerek tüketilebilir. Küçük ambalajlarda yapıyoruz, yiyen memnun olursa büyüğünü zaten alır” şeklinde konuştu. 
 
  “İyi bir iş çıkardığımız inanıyoruz” 
  Şengöl ayrıca şu görüşlerde bulundu: “Sonuç olarak aklımıza ne geliyorsa, mümkün olduğu kadar elmayı, yerel ürünleri pişmiş olarak sofralarda tatlı, salata, çorba ve et yemeklerin veya sebze yemeklerinin içinde tüketmeyi düşünüyoruz. Kendimiz ürettiğimize göre tüketimini de sağlamamız lazım. O bakımdan iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Hemşehrilerimizin ve halkımızın bir tatmalarında büyük beğeni kazanacağını zannediyoruz. Herkese afiyet olsun. Hiç bir katkı maddesi yok. elmalar kendi personelimize, bahçeden toplanıyor, yapım esnasında gayet güzel temizlenerek, evdeki anne eli değmiş gibi, ev usulü ile yapılıyor. Ürünlerimizin hiç birinde koruyucu veya saklama süresi uzatacak bir katkı maddesi yok.  Şekersiz tatlı olur mu diyorlar oldu. her meyvenin kendi şekeri var. Dolayısıyla elmanın da kendi şekeri var. Elmanın konsantresi ile tatlandırılması sağlanıyor. Sağlıklı ürünler elde edildiğine inancım tam.” 
 
  “Günün her öğününe elmalı ürün mevcut” 
  İnsanlara, elmadan sabah kahvaltısı, ara öğünler, öğle ve akşam yemeklerinde tüketebileceği ürünler hazırladıklarını aktaran Şengöl, “Amacımız, bir tane daha fazla elmayı sağlıklı besin olarak tercih edenlere sunmak. Annemizin ninemizin yaptığı usullerle, bu maddeleri üretiyoruz. koruyucu ürünlerden usananlar, bizi tercih edeceklerini düşünüyorum. Limandaki Cittaslow Markette bunları tüketime sunuyoruz" ifadelerini kullandı. 
Başkan Şengöl, Eğirdir'in doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, gölüyle, elmasıyla tanındığı kadar şimdi de elma ürünleriyle ününe ün katacağı inancında olduğunu söyledi. 
 
AW568644-01AW568644-02AW568644-03AW568644-04AW568644-05AW568644-06AW568644-07


İHA                         
ISPARTA ELMASIŞOKELMA‘Şokelma’
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Jandarmadan yasa dışı silah operasyonu
Isparta'da SDÜ Akademik Oda Orkestrası’ndan ‘Kış Konseri’
Isparta Elması'ndan üretildi Türkiye'de bir ilk: ‘Şokelma’
Isparta Planlı Elektrik Kesintileri Haberleri
Isparta'nın Gül ve lavanta kokulu turizm tanıtımı
Isparta'da narkotik operasyon!
Isparta’da yangın: 3 ev, 2 traktör kullanılmaz hale geldi
Isparta'da o kazada emniyet kemeri hayat kurtardı
ISPARTA'DA YENİ NESİL YAZAR KASA KAMPANYASI
Isparta Jandarma’dan ilçelerde huzur operasyonu
Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan Eğirdir Ziyareti
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahsın evine operasyon!
Isparta valisi Seymenoğlu’na 10 Aralık ziyareti
Isparta’da ‘tefecilik’ suçundan aranan şahıs yakalandı
Isparta'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Isparta'da narkotik operasyon!
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Paranız kesilebilir
Isparta’da mevsimin ilk karı Gölcük’e yağdı
Denizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldi
ISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYOR
Evleneceklere devletten 65 bin TL
500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek
Isparta’da Kış Güvenliği Toplantısı
Davraz’da kar kalınlığı yükseldi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
ISPARTA MOBİLYA MAĞAZALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİ07 Aralık 2018
Isparta Planlı Elektrik Kesintileri HaberleriIsparta Planlı Elektrik Kesintileri Haberleri11 Aralık 2018
Komisyondan geçti bin TL'ye çıkıyorKomisyondan geçti bin TL'ye çıkıyor07 Aralık 2018
Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı 07 Aralık 2018
Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı 07 Aralık 2018
Isparta'da araç yayaya çarptıIsparta'da araç yayaya çarptı07 Aralık 2018
500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek08 Aralık 2018
Abonelik alacaklarında yeni dönemAbonelik alacaklarında yeni dönem07 Aralık 2018
ISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYORISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYOR08 Aralık 2018
Isparta’da yangın: 3 ev, 2 traktör kullanılmaz hale geldi Isparta’da yangın: 3 ev, 2 traktör kullanılmaz hale geldi 11 Aralık 2018
Asgari ücret zammında yeni gelişmeAsgari ücret zammında yeni gelişme07 Aralık 2018
Isparta,Güneykent 12. Travel Turkey İzmir Fuarın'daIsparta,Güneykent 12. Travel Turkey İzmir Fuarın'da06 Aralık 2018
Isparta'da o kazada emniyet kemeri hayat kurtardıIsparta'da o kazada emniyet kemeri hayat kurtardı11 Aralık 2018
Isparta’da ‘tefecilik’ suçundan aranan şahıs yakalandıIsparta’da ‘tefecilik’ suçundan aranan şahıs yakalandı10 Aralık 2018
Denizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldiDenizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldi08 Aralık 2018
Isparta’da Trafik ekiplerinden önemli uygulamaIsparta’da Trafik ekiplerinden önemli uygulama06 Aralık 2018
Evleneceklere devletten 65 bin TLEvleneceklere devletten 65 bin TL08 Aralık 2018
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası varAraç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var10 Aralık 2018
Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecekGençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek06 Aralık 2018
AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen’e kalabalık karşılama AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen’e kalabalık karşılama 09 Aralık 2018