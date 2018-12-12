Ortaokul öğrencileri SDÜ'yü gezdi

- Milli Eğitim Bakanlığı’nca geliştirilen "Olumlu Davranış Geliştirme Projesi" kapsamında Şehit Koray Akoğuz Ortaokulu öğrencileri, Süleyman Demirel Üniversitesi’ni (SDÜ) ziyaret etti.Öğrencilerin akademik başarılarının ölçülmesi gibi davranışlarının da aynı hassasiyetle değerlendirildiği proje kapsamında minikler, Atatürk Spor Salonu, 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu, Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Radyo- Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezini gezerek üniversite hakkında bilgi aldı.Gezi sırasında öğrenciler renkli görüntüler verdi.İHA