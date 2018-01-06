Isparta - Eğirdir Arasına 'Turistik Tren' Seferleri Konacak

Isparta’nın Eğirdir ilçesine geliş-gidiş seferleri olan ‘Turistik Tren’ konulacağı bildirildi.



sparta Gül Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Boyacı ve beraberindeki heyet, merkezi Afyonkarahisar'da bulunan ve Isparta'nın da bağlı olduğu Devlet Demir Yolları Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Boyacı, söz konusu ziyaretin Isparta adına son derece yararlı ve müjdelerle dolu geçtiğini söyledi. Mehmet Boyacı, "Bilindiği gibi kooperatif olarak sanayi sitemizin yol ve üst geçit sorunu hakkında yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda, Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri beyi ziyaret ettik. Bölge Müdürümüz bu ziyarette bize Isparta - Eğirdir arasına da çok modern geliş - gidiş seferleri olan 'Turistik Tren' konulmasının kararının alındığını ve en kısa zamanda bu turistik trenin konulacağının müjdesini verdi" dedi. -