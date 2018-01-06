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VALİ GÜNAYDIN'DAN DAVRAZ TANITIMI

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, canlı yayın konuğu olduğu radyo programında Davraz’ı tanıttı.

VALİ GÜNAYDIN'DAN DAVRAZ TANITIMI
ISPARTA
G.Tarihi: 05.01.2018 19:26
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böcüzade
Vali Günaydın'dan Davraz Tanıtımı
Isparta Valisi Şehmus Günaydın, canlı yayın konuğu olduğu radyo programında Davraz’ı tanıttı.

Vali Şehmus Günaydın, 'Davraz Kayak Merkezi' konulu programa canlı yayın konuğu olarak, kentte turizmin gelişmesi adına açıklamalarda bulundu. Radyo canlı yayınında Akdeniz Bölgesi'nin ve Türkiye'nin en seçkin kış turizmi merkezleri arasında yer alan Davraz Kayak Merkezi'nde her yıl ziyaretçi sayısının arttığına dikkat çeken Günaydın, kayak merkezini ziyaret eden konuklar için çok önemli çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Yatırımcılara davet

Yapılan çalışmaların başında Davraz Kayak Merkezi yolunun tamamının sıcak asfaltla kaplandığını söyleyen Vali Günaydın, "Davraz Kayak Merkezi'nde imar planı çalışmasını tamamladık, burada yatırım yapmak isteyenlere çok uygun şartlarda arazi tahsisi yapacağız. Bunun yanında yeni telesiyej ihalesini yaptık. Böylelikle ziyaretçilerimiz sıra beklemeden kayak yapabilecekler" dedi.

"Kaliteli kar"

Programda Davraz Kayak Merkezi'nin ulaşım ve konaklama avantajlarına da değinen Vali Günaydın, 12 pistle toplam 25 Km kayak alanına sahip merkezin kar kalitesi olarak da kayak severlerin arzuladığı kalitede olduğunun altını çizdi.

"Yazın da bekliyoruz"

Vali Günaydın, "Davraz Kayak Merkezi için 2 milyon ağaç hedefi koyduk ve bunun 200 binini diktik. Ayrıca Gül ve Lavanta diktik. Davraz'ı ileriki yıllarda sadece kışın değil yazın da ziyaret edilecek bir merkez haline getirmek için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Davraz'a davet

Programın sonunda dinleyicileri Isparta'ya davet eden Vali Günaydın, "Kış turizminin yanı sıra Isparta Gül ve Lavanta sezonlarında da çok önemli bir turizm merkezi. Bizi dinleyen herkesi hem kışın hem de bahar ve yaz dönemlerinde Isparta'ya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. 
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