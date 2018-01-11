ISPARTA DOLANDIRICILIK OLAYI VİDEO HABER

Sahte altın dolandırıcıları polis-kuyumcu whatsapp grubundan kaçamadı Isparta'daki sahte altın satıcısı 4 kişi yakalandı Bir kuyumcu ihbarı üzerine 4 kişiyi yakalayan polis, whatsapp grubu sayesinde 3 olayı daha ortaya çıkardı.ISPARTA - Isparta'da 4 kuyumcuya sahte altın satışı yaptıkları öne sürülen 4 kişi, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek kıskıvrak yakalandı. İlk etapta bir kuyumcunun ihbarı üzerine olaya giden polis, daha önceden kuyumcularla kurduğu whastapp iletişim gurubu sayesinde yaşanan 3 mağduriyeti daha ortaya çıkardı.Edinilen bilgiye göre, Isparta kent merkezinde dün saat 14.30 sıralarında 4 şahıs, ellerindeki altın bilezikleri bozdurmak üzere bir kuyumcuya gitti. Kuyumcunun dikkati sayesinde, bileziğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine olay polise haber verildi. kuyumcuya giderek güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, tespit edilen eşkaller doğrultusunda kent merkezinde çalışma başlattı. Resmi ve sivil ekiplerin katıldığı arama çalışmaları kapsamında, 111.Cadde üzerinde bir aracı durduran emniyet güçleri, Y.A. İ.Y. T.Y. ve S.Ş.'yi kıskıvrak yakaladı. Polisin yaptığı araştırmalarda, şüphelilerin üzerinde ve araçlarda 6 adet sahte bilezik ele geçirildiği öğrenildi.Dolandırılan 3 kuyumcuyu, polisin whatsapp iletişim grubu ortaya çıkardıEmniyet güçleri, sahte altın sattıkları iddia edilen 4 şüphelinin, kentteki başka kuyumcularda da aynı olayı gerçekleştirmesi ihtimali üzerine çalışmayı genişletti. Kentte, kuyumcular ve polisin hızlı irtibat kurabilmesi üzerine daha önceden Whatsapp İletişim Grubu kurduğu öğrenilen Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen eşkal görüntülerini burada paylaşarak başka bir mağduriyetin olup olmadığını sorguladı. Yapılan çalışmalar sonucunda aynı şahısların, il merkezinde 3 kuyumcuya daha giderek sahte altın satışı yaptıkları ve buralardan da satış karşılığında 5 bin TL kazandıklarını ortaya çıkarıldı. Sahte altın mağduru olan 3 kuyumcu daha emniyete giderek, konuyla ilgili davacı ve şikayetçi oldu. Emniyette gözaltında bulunan şahısların üzerinde yapılan aramalarda elde edilen paralar ise kuyumculara teslim edildi.Öte yandan, gözaltı süresi devam eden 4 zanlının polis beyanlarında, daha önce de bu tür dolandırıcılık olayları gerçekleştirdiklerini itiraf ettikleri, bir süre önce Konya il merkezi ve ilçelerinde de 3 kuyumcuyu daha dolandırdıklarını söyledikleri öğrenildi.Gözaltı süresini uzatan emniyet güçleri, yaşanan diğer olayları ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.Kaynak:İHA