ISPARTA HABER AJANSI

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldiği gazetecilerle memleket meselelerini ele alarak, kentte uyuşturucu madde bağımlılığı ve önleyici çalışmalar hakkında yapılması gerekenleri ele aldı.Uyuşturucunun sigaradan başlayan bir illet olduğuna vurgu yapan Vali Günaydın, küçük yaşta öğrencilerin sigara içtiği bilgisini aldığı bir metruk binayı bağımlılığı önlemek adına yıktırdığını açıkladı.Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmaların, Isparta’da da kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizen Vali Şehmus Günaydın, gençleri bu illete karşı korumak, kurtarılanları rehabilite ederek hayata kazandırma yönünde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.Uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Isparta Valisi Şehmus Günaydın, kentte yapılması planlanan merkez konusunda, ilgili Bakanlıklardan yer tahsisi sağlandığını ve bir hafta içerisinde ihalesinin yapılacağını açıkladı.Madde bağımlılığı konusunda kurtarılan gençlerin rehabilite ve iş istihdamı ile sosyal hayata adaptasyonları konusunda bir dizi çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Vali Günaydın, kentte her Çarşamba yaptığı halk günlerinden birince madde bağımlılığından kurtulan ancak işsiz kalan bir gencin kendisine serzenişte bulunduğuna işaret ederek, bu konuda Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile görüşme yaptığını gazetecilere ilk kez açıkladı.Gençlerin uyuşturucu madde ve madde bağımlılığından korunmasının yetmediğine dikkat çeken Günaydın, “Uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda tedavi ve sonrasında rehabilitasyon, ardından da iş istihdamı konusunda elimizden geleni yapmamız lazım. Bu illete bulaşan gençlerimizin geri döndürülmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Burada herkese görev düşüyor, ancak bu iş burada bitmiyor. Siz basın mensuplarımız ve vatandaşlarımızdan da bu konuda destek bekliyorum. Bu konuda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızla bir görüşme yaptım. Bu görüşme sonrasında, işletmelerde madde bağımlılığından kurtulan gençlerimiz rehabilite edildikten sonra iş istihdamı sağlayacağız” dedi.Madde bağımlılığı konusunda en önemli görevin, çocuklar için aile ve okullara düştüğünü belirten Vali Günaydın, geçtiğimiz hafta kentte okul müdürleriyle yaptığı toplantıyı hatırlatarak, “Bu iş sigaradan başlıyor. Okul müdürleriyle yaptığım toplantıda bu konuda daha fazla önlem alınması talimatını verdim. Özellikle uyuşturucu madde konusunda daha hassas davranılması talimatını verdim. Bazen benim bile karşılaştığım oluyor, geçenlerde sokak aralarında sigara içen gençler gördüm ve derhal gerekenin yapılması talimatını verdim” diye konuştu.Öğrencilerin, sigara kullanımından başlayan bağımlılıktan uzak tutulması gerektiğine işaret eden Vali Günaydın, “Geçenlerde, küçük yaşta öğrencilerin bir metruk binada sigara içtiği bilgisini aldım. Gençlerin sigara içtiği o metruk bina için talimat verdim, yıkın dedim. Biz, bu konuda ailelerimizin yanındayız. Bu mücadeleyi hep beraber yapacağız ve yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.Gençlerin okullarda, madde bağımlılığı konusunda gereken eğitimi aldığını, bunun yanı sıra sıkça ailelere de bu konuda eğitim ve çalışmalar düzenlendiğini ileten Vali Günaydın, bu çalışmaların da yeterli olmadığını, gençlere bu illetten uzak olmaları için alternatif yerler sağlanması gerektiğine değindi.Bu konuda, kentteki mevcut spor alanlarının geliştirilerek yeni tesisler yapımının gerekli olduğunu anlatan Vali Günaydın, “Gençlerimize alternatif alanlar oluşturmayı istiyoruz. Yeni spor alanı tesisleri açmamız gerekiyor. Biz son dönemde bu çalışmalara ağırlık verdik. Gençlerimizi başarılı oldukları alanlarda cesaretlendirmemiz lazım. Hatta ve hatta gençlerimizin aileleriyle birlikte spor yapabileceği bir alan oluşturmayı düşünüyoruz. Büyük bir yer bulup, hem gençlerimiz hem aileleri hem de diğer vatandaşlarımıza ve sporculara bu alanı açmak istiyoruz. Bu tek başına yapılacak bir olay değil, el ele toplumun bütünüyle gerçekleştirilecek bir olay. Bu, gelecekteki tehlikelerin önlenmesi adına önemli bir olay” ifadelerini kullandı.Vali Günaydın, sporun yanında sanatsal ve kültürel faaliyetlere destek olunması gerektiğine vurgu yaparak, “Destek olalım, bu tür çalışmaların önünü açalım. Bunlara yoğunlaşalım” ifadelerine yer verdi.Vali Günaydın’a, günün anlam ve önemine bianen Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan tarafından ‘Basın Dostu’ plaketi takdim edildi.Ziyaret, Vali Günaydın’ın gazetecilerle birlikte toplu fotoğraf çektirilmesiyle son buldu.