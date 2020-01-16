ISPARTA DEREBOĞAZI YOLU NE ZAMAN BİTECEK? İŞTE CEVABI

Isparta Valisi Seymenoğlu, Dereboğazı duble yolu ne zaman bitecek? gibi yorumlara yada tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu...

ISPARTA DEREBOĞAZI YOLU NE ZAMAN BİTECEK? İŞTE CEVABI
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta’da Dereboğazı Yolu konusunda bu yolun bir türlü bitirilemediği yönünde bir algı olduğunu belirterek; “Oysa o yolun Isparta sınırları içindeki bölümünün tamamı duble yol. Sadece 1,5 km.’lik bölümü tek yol. Ben gittim ve bizzat ölçtüm” dedi.
 
Vali Ömer Seymenoğlu, dün başkanlık ettiği ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) toplantı salonunda gerçekleştirilen 2020 yılının ilk koordinasyon toplantısında Karayolları yatırımları görüşülürken Dereboğazı Yolu ile ilgili olarak bir değerlendirmede bulundu.

BÖLGE MÜDÜRÜ ÇOBANOĞLU; “ANTALYA
TARAFINDAN YAPARAK GELİYORUZ”
Sunum sırası kendisine gelen Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, Isparta – Antalya Dereboğazı yolu konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek; “Yolun Isparta tarafında Ağlasun Kavşağından ötesini yapıyoruz. Antalya tarafından ise yaparak Isparta’ya doğru geliyoruz” dedi.

VALİ SEYMENOĞLU; “DEREBOĞAZI YOLUNUN
ISPARTA SINIRLARI İÇİNDEKİ BÖLÜMÜ BİTTİ”
Karayolları 13. Bölge Müdürü Çobanoğlu’nun açıklamalarının ardından bir konuşma yapan Vali Ömer Seymenoğlu; “Ben şunu anlayamıyorum. Isparta’da Dereboğazı Yolu konusunda bu yolun bir türlü bitirilemediği yönünde bir algı var. Oysa, o yolun Isparta sınırları içindeki bölümünün tamamı duble yol yapılmış durumda. Sadece 1,5 km.’lik bölümü gidiş – gelişli yol yani tek yol. Ben daha geçen hafta söz konusu yola gittim ve bizzat ölçtüm. Geri kalanı ise Burdur ve Antalya sınırları içinde bulunuyor. Dolayısıyla, Isparta olarak bizim için Dereboğazı yolu bitmiştir” dedi.
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