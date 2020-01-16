ISPARTA’DAN 40 BAŞVURU YAPILDI

ISPARTA’DAN 40 BAŞVURU YAPILDI
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Zeki Nalça, Diyanet İşleri Başkanlığınca ortaokul ve lise öğrenci ve öğretmenlerin yarıyıl tatilinde Umre’ye ziyareti konusundaki başvuruların bittiğini ve il genelinde 40 öğrenci ve öğretmenin kayıt yaptırdığını belirterek, Sömestri Umresi yolculuğunun yarın başlayacağını bildirdi.
 
Diyanet İşleri Başkanlığının yarıyıl tatilinde Ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenler için geçtiğimiz Aralık ayında başlayan 11 günlük özel Umre programı başvuruları dün itibariyle sona erdi.

ÖĞRENCİLER İÇİN
AYRI KONTENJAN AÇILDI 
Türkiye genelinde 5 bin civarında öğrenci için yarıyıl tatilinde kutsal beldelere gitmeleri için kontenjan açıldı. Yarıyıl tatili dönemindeki program ile öğrenciler, 5 gün Mekke'de 6 gün de Medine'de konaklayacak. Okul müdürlüklerine gönderilerek buradan öğrenci ve öğretmenlere duyurulan söz konusu programa katılmak isteyen öğretmen, öğrenci ve veliler ilgili okulun müdürlüğüne başvuruda bulundular. Okullar da, bu isimleri İl ve İlçe Müftülüklerine bildirdi.

ISPARTA’DAN 40 BAŞVURU YAPILDI 
Isparta İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Zeki Nalça; “Bu doğrultuda sona eren müracaatlar sonunda ilçe, köy ve kasabalar dahil Isparta genelinde toplam 40 öğretmen ve öğrenci Umre’ye gitmek için kayıt yaptırmış durumdadır.

YOLCULUK 17 OCAK’TA
BAŞLAYACAK
Müdür Nalça, Öğrenci ve Öğretmenleri kapsayan10 gün sürecek Umre yolculuğunun ise 17 Ocak 2020 tarihlerinde başlayıp, dönüşlerin 28 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini sözlerine ekledi. 
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