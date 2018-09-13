BAL 7.Grup takımlarından Isparta Davrazspor son olarak Çerkezköy 1911 Spor forması giyen 24 yaşındaki ön libero Mustafa Kemal Küçük ile anlaşmaya vardı.22 Ağustos 1994 Denizli doğumlu başarılı futbolcu Mustafa Kemal Küçük 2005-2011 arasında Gençlerbirliği alt yapısında yetiştikten sonra 2011 yılında Bursaspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayarak profesyonelliğe geçti daha sonra profesyonel liglerde Fethiyespor,24 Erzincanspor,Büyükşehir Belediye Erzurumspor,Körfez İskenderunspor,Erzin Belediyespor formalarını giydikten sonra 2015-2016 sezonu ara transferde BAL takımlarından Karaman Belediyespor'a transfer olarak amatöre döndü,2016-2017 sezonunda Serhat Ardahanspor,2017-2018 sezonunda Çerkezköy 1911 Spor formalarını giydi.U21 Liginde 9 maç,Türkiye Kupasında 3 maç,TFF 2.Ligde 8 maç,TFF 3.Ligde 41 maçta 2 gol,Bölgesel Amatör Ligde 25 maçta 3 gollük performans gösterdi.