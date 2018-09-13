Isparta'da planlı elektrik kesintisi

18 Eylül 2018 Salı ve 20 Eylül 2018 Perşembe günleri, 09.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Gelincik hat başından Gelincik çıkışında Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatım çalışmaları nedeniyle 18 ve 20 Eylül 2018 tarihlerinde, saat 09.00-18.00 arasında, dokuz saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle

İsparta Merkeze bağlı; Gelincik Köyünde bulunan aboneler ve Gelincik Kooperatifi, Gökçebağ içme suyu ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde erçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.



Isparta'da planlı elektrik kesintisi

16 Eylül 2018 Pazar günü 09.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Kuleönü TR-1 KÖK' den TR-12 trafosu çıkışında Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 16 Eylül 2018 tarihinde, saat 09.00-18.00 arasında, dokuz saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkez Kuleönü Kasabası Okul ve Kemal Mahalleleri, Atabey İlçesine bağlı; Bayat Köyü ve Gürkanlar Gülyağı fabrikası ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde erçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.