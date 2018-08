- Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof.Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.Isparta Valisi Şehmus Günaydın tarafından yayımlanan mesajda, “Milletimizin bağımsızlık uğruna birlik ve beraberlik içinde gösterdiği emsalsiz kahramanlık, azim ve kararlılıkla kazandığı büyük zaferimizin 96. yıldönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz” denildi.Vali Günaydın mesajının devamında ise, “Büyük Türk Milleti, tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi ile egemenliğini kayıtsız şartsız tüm dünyaya ilan etmiştir. Tarihte nice parlak zaferlere imza atan kahraman ordumuz, bölgesinde bir güç ve istikrar unsuru olarak ülkemizin saygınlığını artırmaktadır. Ordumuzun, vatan savunmasında ve uluslararası görevlerdeki başarılarıyla iftihar ediyoruz. Bu idealle ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması uğrunda yüksek bir vazife şuuruyla görevini yapan kahraman Mehmetçiklerimizin, bu mücadeledeki fedakârlıkları her türlü takdirin üzerindedir. Milletimiz, birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere, vatanına ve bağımsızlığına göz dikenlere karşı her zaman birlik olmuş, esaret zincirine asla müsaade etmemiştir. Dün tüm imkânsızlıklara karşın cepheye koşan aziz milletimiz, 15 Temmuz'da da aynı cesaretle meydanlara koşarak görevinin başında olduğunu, başta ülkemize ve milletimize kasteden hainler olmak üzere, tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve Ispartalı hemşehrilerimin Zafer Bayramını tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu cennet vatanın ilelebet yaşatılması uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.“30 Ağustos, geleceğimizin önündeki kalın duvarları yıkan milli diriliş olarak milli vicdanlardaki yerini almıştır”Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın mesajında ise, “Türk Milleti 96 yıl evvel Dumlupınar’da muazzam bir zafere, yankıları halen süren bir kahramanlık destanına imza atmıştır” dedi.Belediye Başkanı Günaydın kutlamasında, “Gazi Mustafa Kemal ve dava arkadaşları öncülüğünde yapılan kurtuluş mücadelesi 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zirveye tırmanmış ve Türk milletinin varlığına kast eden emperyalist mihraklara ve taşeronlarına acı ve kati bir ders verilmiştir. 30 Ağustos vatanımızın üzerindeki kara bulutları dağıtan, geleceğimizin önündeki kalın duvarları yıkan milli diriliş olarak milli vicdanlardaki yerini almıştır. 30 Ağustos; köşeye sıkışmış, işgale uğramış, bağrı delinmiş, yoksul düşmüş, darda kalmış, şehit olmuş ve canı yanmış bir milletin neleri başarabileceğini, hangi zorlukları ve sıkıntıları aşabileceğini net olarak göstermiştir” ifadelerini kullandı.Günaydın, 30 Ağustos’ta köleliğe, teslimiyete, bağımlılığa, boyunduruğa ve acziyete en kalıcı, en net cevap ve cesur karşılığın verildiğine dikkat çekerek, “Milli mücadele her bakımdan, Türk milletinin yaşama kararlılığını ve bağımsızlık tercihini vicdanlarda bayraklaştırmış ve bu doğrultuda geri dönülmesi mümkün olmayan millet iradesi şan ve şerefle dünyaya ilan edilmiştir. İstiklalin meşalesi milletimizin azim ve inancıyla tutuşturulmuş ve Cumhuriyet’in müjdesi bu şekilde verilmiştir.Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş şifreleri, kurucu felsefenin dayandığı temel moral ve motivasyon kaynakları 30 Ağustos Zaferi’nin ruhunda gerçek anlam ve muhtevasını bulmuştur” dedi.“Türk milleti, hiçbir şekilde bağımsızlığından ve milli birliğinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir”SDÜ ve ISUBÜ Rektörü Prof.Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’nın yayımladığı 30 Ağustos mesajında, “30 Ağustos 1922’de, milli kurtuluş mücadelemizin zaferle sonuçlandığı “Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı”nın 96. yıl dönümünü milletçe kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan büyük zafer ile Türk milleti, hiçbir şekilde bağımsızlığından ve milli birliğinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. 30 Ağustos Zaferi, milli hâkimiyeti de güçlendirmiş; birlik ve beraberlik içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır” dedi.Rektör Çarıkçı mesajının devamında şu ifadeleri kullandı; “Türkiye, bundan tam 96 yıl önce topla tüfekle cephelerde verdiği mücadeleyi, küresel dünya ölçeğinde bugün de sürdürmektedir. Ülkemiz, terör odaklı saldırılar, ekonomik, finansal, sosyal ve siyasal alanda üzerimize pervasızca oynanan oyunlar ve şer odaklı senaryolar ile iç ve dış güvenliğimize yönelik pek çok tehditle savaşmaktadır. Tüm milletçe el ve gönül birliği içinde kurup geliştirdiğimiz bu topraklarda, büyük savaşlar sonrasında kazandığımız ülkemizi ve devletimizi korumak, sonsuza kadar yaşatmak hepimizin görevidir. Tarih sahnesinde pek çok kez saldırılara uğramış ve milli bekasına zarar verilmeye çalışılarak, yok edilmek istenmiş Türk ve Müslüman toprağı ulusumuz binlerce yıllık tarihinde birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmuş, tüm tehditlere ve saldırılara karşı dimdik ayakta kalmıştır. İşte bizi güçlü kılan, kahramanlıklarıyla ve dayanışmasıyla tarihte öne çıkaran bu birlik ve beraberlik ruhudur. Son günlerde terör eylemlerini tırmandırarak, çirkin yüzlerini yeniden gösterenlerin, ekonomimize zarar vermek isteyen şer odaklı işbirlikçilerin birlik ve beraberliğimize zarar veremeyeceklerini bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha anımsatmak isterim. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bizi geçmişin şanlı tarih sayfalarından dersler çıkararak geleceğin yeni ve güçlü Türkiye’sine ulaştıracak feyzi ve inancı pekiştirmesini diliyorum.”AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun tarafından yayımlanan kutlama mesajında, “Milletimiz, her seferinde tarihimizi şanlı zaferlerle donatmıştır. Aziz Milletimiz, 1071’de Malazgirt’te başlattığı şanlı yürüyüşünün ardından, 30 Ağustos’ta bu toprakları bize vatan yapan son zaferin altına imzasını atmıştır. Milletimiz, çok zor şartlar altında birlik ve beraberlik sayesinde kazandığı Kurtuluş Savaşıyla barış ve huzur ortamını korumaya devam etmektedir. Düşmana karşı 96 yıl önce nasıl mücadele ettiysek, bugün de aynı mücadeleyi verme kararlılığı ile vatandaşlarımızın, Misak-i Milli sınırlarımızın ve hatta İslam Dünyası’nın güvenliği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, tüm halkımızın Zafer Bayram'ını en içten duygularımla kutluyorum” ifadeleri yer aldı.1922’de işgal kuvvetlerinin ağır yenilgiye uğratıldığını Büyük Taarruz başarısının bu ülke insanının bağımsızlık sevdasını ve yenilgiyi kabul etmeyen ruhunu yansıttığını vurgulayan ITSO Başkanı Başdeğirmen’in mesajı şöyle; “Bağımsızlık yolunda tek yürek olan milletimizin 30 Ağustos 1922'de yazdığı şanlı destan asla unutulmayacak. Atalarımızın 96 yıl önce şahadete yürüyerek elde ettiği zaferin haklı gururunu bugün yine ilk günkü heyecan ve ruhla yaşıyoruz.30 Ağustos Zaferi birlik ve beraberliğimizin en güzel resmidir. İlelebet bağımsız yaşayacağımızın tüm dünyaya ilanıdır. 1922 yılı 26 Ağustos'unda başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni bir kez daha gururla anıyoruz. Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından işgal güçleri yurttan atılana kadar çok anlamlı bir mücadele gösterilmiştir. Bu Kurtuluş Savaşı içerisinde verdiğimiz şehitlerimiz, gazilerimiz, 7'den 70'e canlarını mallarını ortaya koyanlar, ebediyete kadar büyük minnetle kalplerimizde yaşayacaktır. Onlara layık olabilmek için bizler de bu toprakları aynı şekilde koruyacak ve medeniyet yarışında ülkemizi en ileri noktalara taşımak için her türlü gayreti göstereceğiz. Bu bizim sözümüz, şehitlerimize namus borcumuzdur. İşadamları olarak, aziz milletimizin aydınlık yarınlarının, kardeşçe, birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığımız sürece asla kaybolmayacağının bilincindeyiz.