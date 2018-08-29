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BAKA Yönetim Kurulu Isparta’da Toplandı

BAKA Yönetim Kurulu Isparta’da Toplandı
ISPARTA
G.Tarihi: 29.08.2018 20:15
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Isparta Düğün Salonları
BAKA Yönetim Kurulu Isparta’da Toplandı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu, Isparta Valiliği’nde toplandı. BAKA Yönetim Kurulu’nun Isparta Valisi Şehmus GÜNAYDIN başkanlığındaki Ağustos ayı olağan toplantısına; Burdur Valisi Hasan ŞILDAK, Isparta İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT, Burdur İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer BAĞCI, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut ÇETİN, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf KEYİK, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN ile BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah MADENCİ katıldı.

BAKA Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı öncesinde Isparta Valisi Şehmus GÜNAYDIN’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Toplantı açılışında BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Isparta Valisi Şehmus GÜNAYDIN, alınacak kararların Antalya, Isparta ve Burdur illeri ile ülkemiz için hayırlı olmasını diledi. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın Antalya, Burdur ile Isparta vilayetlerinde son zamanlarda çok önemli projelere imza attığını belirten Isparta Valisi GÜNAYDIN, “Bu projeler yavaş yavaş hayata geçiriliyor. Özellikle 3 vilayetimiz için hayata geçirilen güdümlü projeler bölgemizde üretime, istihdama ve ihracata önemli katkılar sağlayacak nitelikte. Kalkınma ajansımız bunun yanında yine bölgemizin ve 3 vilayetimizin ekonomik anlamda gelişmesi, bölgemizde istihdam ile üretimin artırılması için çalışmalarına devam ediyor. Kurumlarımızın ve özel sektördeki firmalarımızın ajansımıza başvuruları titizlikle değerlendiriliyor. Uygulanabilir olanlara da destek veriyoruz, destek vermeye de devam edeceğiz. Çalışmalarımızda destek veren herkese katkıları için teşekkür ediyoruz” dedi. BAKA Yönetim Kurulu toplantı gündemine ilişkin bilgiler de veren Vali Şehmus GÜNAYDIN, sözlerini şöyle tamamladı: “Toplantımızda rutin işlerimizin dışında yine bölgemizin ekonomik gelişimi ve kalkınması için teklif ve öneriler var. Onları değerlendireceğiz. Toplantımızın vilayetlerimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Vali GÜNAYDIN, BAKA Yönetim Kurulu üyelerini toplantının ardından Isparta Davrazspor’un Denizli Kalespor ile Isparta Atatürk Standı’ndaki Ziraat Türkiye Kupası maçına da davet etti. Ağustos ayı olağan toplantısı, gündemde yer alan maddelerinin görüşülerek BAKA Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasının ardından sona erdi. (29.08.2018)     
 
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