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Isparta’daki ‘şap’ hastalığı ihbarına anında müdahale edildi

Isparta merkeze bağlı bir köyde şap hastalığına rastlanması üzerine ekipleri teyakkuza geçirdiklerini açıklayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Tuğrul, görülen vakanın en düşük seviyede olduğunu dile getirerek, hayvan pazarının kapanması

Isparta’daki ‘şap’ hastalığı ihbarına anında müdahale edildi
ISPARTA
G.Tarihi: 26.01.2018 16:41
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böcüzade
  - Isparta’daki ‘şap’ hastalığı ihbarına anında müdahale edildi
  - Gıda Tarım ve Hayvancılık Isparta İl Müdürü Mehmet Tuğrul:
  - "Isparta’daki hastalık en düşük seviyede, önlemler alındı, sıkıntı yaşanmayacak"

 Isparta merkeze bağlı bir köyde şap hastalığına rastlanması üzerine ekipleri teyakkuza geçirdiklerini açıklayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Tuğrul, görülen vakanın en düşük seviyede olduğunu dile getirerek, hayvan pazarının kapanmasına gerek olmadığını açıkladı.
  Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde şap hastalığı tespiti sonrasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Isparta İl Müdürlüğü teyakkuza geçti. Son günlerde Isparta merkeze bağlı bazı köylerde de hastalık emaresi gözlendiği ihbarı üzerine Büyükgökçeli köyüne giden İl Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda köydeki 5-6 büyükbaş hayvan kapasiteli küçük bir aile işletmesinde şap hastalığının en düşük hali olduğu belirtilen ‘O’ grubu virüs tespit edildi. Söz konusu işletmeye giden ekipler, gerekli aşılama çalışması yapıldıktan sonra bölgeyi karantina altına aldı.
  
  "Isparta’da hayvan pazarını kapatacak kadar bir sıkıntı yok"
  Köydeki küçük bir aile işletmesinde çıktığı belirtilen şap hastalığının en düşük seviyede gözlendiğini söyleyen Tuğrul, "Büyükgökçeli’de tek bir işletmede ‘O’ grubu olarak tabir edilen şap hastalığının en düşük hali gözlendi. İl Müdürlüğü olarak gerekli önlemleri aldık" dedi.
  Belirtilerin farklı köylerde de görülebileceği ihtimali üzerine, Büyükgökçeli ile birlikte Küçükgökçeli ve yakın bölgedeki Kuleönü kasabasında hayvanların tamamında aşılama çalışması yaptıklarını ifade eden Tuğrul, "Şap hastalığı, küçük bir yerde görülmesine rağmen biz tedbir amacıyla, bölgedeki 2 köy ve bir kasabada bulunan tüm hayvanları aşıladık. Gerekli önlemleri aldık. ‘O’ grubu, şap hastalığının en düşük riskli grubu olduğu için hayvan pazarını kapatmaya gerek duyulacak bir durum da söz konusu değil. Ekiplerimizin hepsini o bölgeye gönderdik, gerekli çalışmaları tamamladık. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok, gerekli önlemleri aldık" diye konuştu.

  ISPARTA (İHA) 


 
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