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Isparta’daki okuryazarlık seferberliğinde büyük başarı

Isparta’daki okuryazarlık seferberliğinde büyük başarı
ISPARTA
G.Tarihi: 01.06.2018 16:14
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Isparta Düğün Salonları
      
  - Isparta’daki okuryazarlık seferberliğinde büyük başarı   
  - Isparta’da okuma - yazma bilmeyen 4 bin 339 kişiden, 3 bin 49’u, açılan 338 kursla okuryazar oldu   
  - Isparta Valisi Şehmus Günaydın:   
  - “En kısa sürede bu sorunu da Isparta’mızın gündeminden kaldıracağız”   
 
- Türkiye genelindeki okuryazarlık seferberliği kapsamında Isparta’da açılan 338 kursta 3 bin 49 kişiye okuma-yazma öğretildiğini belirten Vali Şehmus Günaydın, kentte okuma-yazma bilme oranının yüzde 2.3’ten yüzde 0.3’e düşürüldüğünü söyledi. Vali Günaydın, “İl değişikliği, yaşlılık ve hastalık gibi nedenlerle ulaşma imkânımız olmayan vatandaşlarımızın haricinde geriye kalan 295 vatandaşımıza da ulaşıp kendilerine okuma yazma öğreteceğiz” dedi.   
  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuryazarlık seferberliği kapsamında Isparta genelinde açılan 338 kursa 3 bin 49 vatandaş katıldı. 
  Yaklaşık 3,5 ay içerisinde yüzde 2.3 olan okuma yazma bilmeyen nüfus oranının kentte yüzde 0.3’e düşürüldü. 
  “Vatandaşın ayağına gidilecek” 
  Bu kapsamda düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Vali Şehmus Günaydın, amaçlarının Isparta’nın en ücra yerinde olsa dahi okuma yazma bilmeyen bir vatandaş okuma yazma öğrenmek istediğinde; tüm imkânları seferber ederek, vatandaşın ayağına giderek okuma yazma öğretmek olduğunu açıklayarak, bu anlamda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çok önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. 
  Isparta’da 3 bin 49 vatandaş eğitim aldı 
  Açıklamasında Isparta’da 4 bin 339 vatandaşın okuma yazma bilmediğinin tespit edildiğini aktaran Vali Günaydın, ”Yaptığımız çalışmalar sonucunda 3 bin 49 vatandaşımız okuma yazma kurslarına katıldı. Bu sevindirici bir rakam, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.  İl değişikliği, yaşlılık ve hastalık gibi nedenlerle ulaşma imkânımız olmayan vatandaşlarımızın haricinde geriye kalan 295 vatandaşımıza da ulaşıp kendilerine okuma yazma öğreteceğiz” dedi. 
  “Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum” 
  Okuma yazma bilmenin her vatandaşın hakkı olduğunu ve bunun devlet olarak vatandaşlara sağlanması gereken zorunlu bir hizmet olduğu söyleyen Vali Günaydın, “Hz. Ali’nin meşhur sözü ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ dinimizin ve inancımızın da eğitime ne kadar büyük bir önem verdiğinin çok net bir göstergesi. Onun için biz de inşallah vatandaşlarımızın ihtiyacı olan okuma yazmayı öğretimini kendilerine ulaştırmada bütün fedakârlıkları göstereceğiz ve en kısa sürede bu sorunu da Isparta’mızın gündeminden kaldıracağız” diye konuştu. 
 
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İHA
                                         
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