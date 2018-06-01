', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

ISPARTA'DAKİ ÖĞRENCİLER BU TARİHE DİKKAT!

Isparta Valiliği yetenek sınavı ile öğrenci alan okullarla ilgili detayları duyurdu...

ISPARTA'DAKİ ÖĞRENCİLER BU TARİHE DİKKAT!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
T.C
İSPARTA VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN BÜLTENİ
 
 
YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLARA BAŞVURU
Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 20 ve 25 inci maddeleri çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek kontenjanlara göre aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
Buna göre:                                                                                                                                    _                      , .         „       .         .           .
!- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfım 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler dilekçe ile birlikte öğrenim görmek istediği okul türlerinden sadece birisinin okul müdürlüğüne e-Okul üzerinden başvuruda bulunacaktır. Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi e-Okul üzerinden alınacaktır. Geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitirenler ise dilekçe, bir fotoğraf ve ortaokul başarı puanı da gösteren öğrenim belgesi ile birlikte ilgili okul müdürlüğüne başvuru yapacaklardır.
  1. Başvurular 1-26 Haziran 2018 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak dilekçe örneği ile ilgili okul müdürlüklerine
yapılacaktır.
  1. Okul müdürlüklerince. Sınav Giriş Belgesi düzenlenecek ve alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 27-29 Haziran
2018 tarihleri arasında okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.
  1. Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 2-6 Temmuz 2018 tarihleri arasında oluşturulan komisyonlar
marifetiyle yapılacaktır.
  1. Öğrenci seçiminde yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanların; yetenek sınavının % 70’i ile ortaokul başarı puanının % 30 u
alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacaktır.
  1. Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlendirme kurulu kararı doğrultusunda özel eşitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler komisyon tarafından Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 2018/11 nolu Genelgesinde belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınacaktır.
  2. Geçici koruma altında olan yabancı uyruklu öğrencilerden; güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki görsel sanatlar programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine kontenjan dışında her şubeye 2 (iki) şer öğrenci olmak üzere Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 2018/11 nolu Genelgesinde belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınacaktır.
  3. Aday öğrencilerden;
  1. Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren öze! eğitim değerlendirme kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak olan,
  2. Geçici koruma altındaki yabancı uyruklu olan,
öğrenciler yetenek sınavı 50 (elli) puan barajını geçmek şartıyla 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavı kazanan bu durumdaki öğrenciler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonlarınca yerleştirilecektir.
  1. Değerlendirmeler, bölümler bazında sınav değerlendirme ölçütleri çizelgeleri ve sınav değerlendirme çizelgelerindeki esas
ve ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.                                                                                                    t                       .                                          ,
  1. En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek
liste 6 Temmuz 2018 tarihi mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.
  1. Öğrencilerin kayıtları, 09-11 Temmuz 2018 tarihleri arasında e-Oku! sistemi üzerinden yapılacaktır.
  2. Kayıtlar sonucunda açık kontenjan bulunması durumunda; yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek 12 Temmuz 2018 tarihinde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilerek ayrıca öğrenci velilerine bildirilecektir.
  3. Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılacaktır. Buna rağmen açık kontenjan bulunması durumunda yedek listeden öğrenci kayıtlarına devam edilecek ve 13 Temmuz 2018 tarihinde kayıt işlemleri
tamamlanacaktır.                                                                                                                                                                 .
  1. Açık kontenjanı bulunan ancak yedek listesinde yeterli sayıda öğrencisi bulunmayan okullar ile yedek listesi olmayan okullar; 16-17 Temmuz 2018 tarihleri arasında aynı usulle sınav yaparak açık kontenjan kadar başarılı öğrencinin kayıt işlemlerini 20 Temmuz 2018 tarihinde yaparak öğrenci alım sürecini tamamlayacaklardır.
  2. Bu okullara kayıt yaptıranlardan; tercihleri doğrultusunda farklı tür bir okula yerleşen öğrenciler, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerindeki kayıt
hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.                                                                                                                                              ,
  1. Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında diğer ortaöğretim kurumlarınm 9 uncu sınıflarından bu okulların 9 uncu sınıflarında boş kalan kontenjanlara geçiş yapacak öğrencilerin seçimine ilişkin sınavlar eylül ve ekim aylarının son haftasında Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 2018/11 nolu Genelgesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Dr. Ahmet YILDIRIM İl Milli Eğitim Müdürü
 
Yazdır
ISPARTA HABERISPARTA MOBİLİYA MAĞAZALARI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Mehteran Takımına altınla ödüllendirme
ISPARTA'DAKİ ÖĞRENCİLER BU TARİHE DİKKAT!
Emekliye maaş ödemesi başladı
İftarda eşini bıçaklayan koca ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten adliyeye sevk edildi İFTARDA EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA ‘KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS’TEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
SDÜ Hastanesi Isparta'da bir ilki başardı
Isparta'da ahşap ev çıkan yangında küle döndü...
Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
ASYA İNŞAAT'TAN İFTAR YEMEĞİ PROGRAMI
Bin TL'ye alıp 5 bin TL'ye satıyorlar!Büyük vurgun
Son dakika! Isparta'da koca dehşeti
ISPARTA KETEM EKİBİ ŞEHİR HASTANESİ'NDE
Bakanlık duyurdu! 18 bin kişi alınacak
GÜNEYKENT ISPARTA HALISINI YAŞATIYOR!
ISPARTA ÇEVRELERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ KUVVETLİ YAĞIŞ
Hasta almaya giden ambulans çamura saplandı HASTA ALMAYA GİDEN AMBULANS ÇAMURA SAPLANDI
Bakandan emeklilere müjde! Kalıcı olacak...
1 Haziran'da süre doluyor! İndirimi kaçırmayın
Engelli aylığı 25 katına çıktı
Başarılı öğrenciye devletten harçlık
Isparta'nın bir doğa harikası Kovada Gölü Milli Parkı
Isparta'da yılda 11 bin ton gül üretiliyor!
Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı
Isparta’da 120 milyon yatırımlı otogar inşaatı hızla yükseliyor
Isparta'da Ardıç Tohumunun Çimlenme Serüveni
Isparta Yol Durumu Haberleri
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Isparta'da koca dehşeti Son dakika! Isparta'da koca dehşeti 31 Mayıs 2018
Isparta'da yağıştan dolayı yolda göçük oluştuIsparta'da yağıştan dolayı yolda göçük oluştu29 Mayıs 2018
Başbakan talimat verdi! 2 yıl yasak geliyorBaşbakan talimat verdi! 2 yıl yasak geliyor29 Mayıs 2018
Bakanlık 81 ile talimat gönderdi! Hepsi yıkılacakBakanlık 81 ile talimat gönderdi! Hepsi yıkılacak26 Mayıs 2018
Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!25 Mayıs 2018
Devlet vatandaşa 20 bin TL verecek! İşte şartlarDevlet vatandaşa 20 bin TL verecek! İşte şartlar29 Mayıs 2018
SGK'dan toplu para! Başvuran alıyorSGK'dan toplu para! Başvuran alıyor28 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 2018Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 201827 Mayıs 2018
Kamuda yeni dönem başlıyor! Bankamatik memurluğuna sonKamuda yeni dönem başlıyor! Bankamatik memurluğuna son29 Mayıs 2018
Müjde verildi! Emekli maaşına en az 433 TL zamMüjde verildi! Emekli maaşına en az 433 TL zam26 Mayıs 2018
Bunu yapan yandı! Para iadesi yokBunu yapan yandı! Para iadesi yok26 Mayıs 2018
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi27 Mayıs 2018
THY'den o mezunlara müjde! İşte ücretiTHY'den o mezunlara müjde! İşte ücreti28 Mayıs 2018
GÜNEYKENT ISPARTA HALISINI YAŞATIYOR!GÜNEYKENT ISPARTA HALISINI YAŞATIYOR!31 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!26 Mayıs 2018
Yerele de başkanlık sistemi geliyorYerele de başkanlık sistemi geliyor26 Mayıs 2018
Bakan açıkladı! 18 bin personel alınacakBakan açıkladı! 18 bin personel alınacak29 Mayıs 2018
ISPARTA'DAN TÜRKİYE'YE AÇILAN LEZZET KAPISIISPARTA'DAN TÜRKİYE'YE AÇILAN LEZZET KAPISI29 Mayıs 2018
ISPARTA İÇİN KENE UYARISI BUNLARA DİKKAT!ISPARTA İÇİN KENE UYARISI BUNLARA DİKKAT!30 Mayıs 2018
Türkiye’deki 26 il ve 46 okulun katıldığı proje sergi ile tamamlandı Türkiye’deki 26 il ve 46 okulun katıldığı proje sergi ile tamamlandı 30 Mayıs 2018