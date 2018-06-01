Başvurular 1-26 Haziran 2018 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak dilekçe örneği ile ilgili okul müdürlüklerine

Okul müdürlüklerince. Sınav Giriş Belgesi düzenlenecek ve alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 27-29 Haziran

Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 2-6 Temmuz 2018 tarihleri arasında oluşturulan komisyonlar

Öğrenci seçiminde yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanların; yetenek sınavının % 70’i ile ortaokul başarı puanının % 30 u

Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlendirme kurulu kararı doğrultusunda özel eşitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler komisyon tarafından Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 2018/11 nolu Genelgesinde belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınacaktır. Geçici koruma altında olan yabancı uyruklu öğrencilerden; güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki görsel sanatlar programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine kontenjan dışında her şubeye 2 (iki) şer öğrenci olmak üzere Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 2018/11 nolu Genelgesinde belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınacaktır. Aday öğrencilerden;

Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren öze! eğitim değerlendirme kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak olan, Geçici koruma altındaki yabancı uyruklu olan,

Değerlendirmeler, bölümler bazında sınav değerlendirme ölçütleri çizelgeleri ve sınav değerlendirme çizelgelerindeki esas

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En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek

Öğrencilerin kayıtları, 09-11 Temmuz 2018 tarihleri arasında e-Oku! sistemi üzerinden yapılacaktır. Kayıtlar sonucunda açık kontenjan bulunması durumunda; yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek 12 Temmuz 2018 tarihinde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilerek ayrıca öğrenci velilerine bildirilecektir. Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılacaktır. Buna rağmen açık kontenjan bulunması durumunda yedek listeden öğrenci kayıtlarına devam edilecek ve 13 Temmuz 2018 tarihinde kayıt işlemleri

Açık kontenjanı bulunan ancak yedek listesinde yeterli sayıda öğrencisi bulunmayan okullar ile yedek listesi olmayan okullar; 16-17 Temmuz 2018 tarihleri arasında aynı usulle sınav yaparak açık kontenjan kadar başarılı öğrencinin kayıt işlemlerini 20 Temmuz 2018 tarihinde yaparak öğrenci alım sürecini tamamlayacaklardır. Bu okullara kayıt yaptıranlardan; tercihleri doğrultusunda farklı tür bir okula yerleşen öğrenciler, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerindeki kayıt

Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında diğer ortaöğretim kurumlarınm 9 uncu sınıflarından bu okulların 9 uncu sınıflarında boş kalan kontenjanlara geçiş yapacak öğrencilerin seçimine ilişkin sınavlar eylül ve ekim aylarının son haftasında Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 2018/11 nolu Genelgesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

T.CİSPARTA VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜBASIN BÜLTENİGüzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 20 ve 25 inci maddeleri çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek kontenjanlara göre aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.Buna göre: _ , . „ . . .!- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfım 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler dilekçe ile birlikte öğrenim görmek istediği okul türlerinden sadece birisinin okul müdürlüğüne e-Okul üzerinden başvuruda bulunacaktır. Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi e-Okul üzerinden alınacaktır. Geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitirenler ise dilekçe, bir fotoğraf ve ortaokul başarı puanı da gösteren öğrenim belgesi ile birlikte ilgili okul müdürlüğüne başvuru yapacaklardır.yapılacaktır.2018 tarihleri arasında okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.marifetiyle yapılacaktır.alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacaktır.öğrenciler yetenek sınavı 50 (elli) puan barajını geçmek şartıyla 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavı kazanan bu durumdaki öğrenciler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonlarınca yerleştirilecektir.ve ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.. ,liste 6 Temmuz 2018 tarihi mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.tamamlanacaktır. .hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. ,Kamuoyuna duyurulur.Dr. Ahmet YILDIRIM İl Milli Eğitim Müdürü