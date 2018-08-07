- Serik Belediyesi güreş takımı başpehlivanları Ali Gürbüz ve Mehmet Yeşil Yeşil hafta sonu çıktıkları er meydanlarında rakiplerini yenerek, başpehlivanlığı elde ettiler.Balıkesir’in Gönen ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen ‘Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde, Ali Gürbüz finalde rakibi Hüseyin Gümüşalanı yenerek başpehlivan oldu. Isparta’da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde ise finalde Recep Kara'yı yenen Mehmet Yeşil Yeşil, altın kemerin sahibi oldu. Gönen’de gerçekleştirilen Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde 400 pehlivan er meydanında kol bağladı.Ali Gürbüz fırtınası devam ediyorBaşpehlivanlık Final müsabakasında Ali Gürbüz rakibi Hüseyin Gümüşalan’ı mağlup etti ve şampiyonu oldu. Ayrıca Serik Belediyesi güreş takımı alt kategorilerde de pehlivanlar diyarı Serik’e yakışan sonuçlar elde etti. Başaltında Hasan borucu üçüncü, deste büyük boyda Ali Kan birinci, Osman Kan ise ikinci oldu.Isparta Belediyesi tarafından bu yıl gerçekleştirilen Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşlerine 14 kategoride toplam 703 güreşçi katıldı. Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık’ın da takip ettiği güreşleri, Ak Parti Isparta milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile çok sayıda vatandaş izledi.Davraz Mahallesi güreş meydanında yapılan müsabakalarda Başpehlivanlık mücadelesi büyük çekişmeye sahne oldu. Finale adını yazdırmayı başaran Serik Belediyesi başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil rakibi Recep Kara’yı yenerek üst üste ikinci kez Isparta'da altın kemerin sahibi oldu. Ayrıca Serik Belediyesi güreş takımından başaltında Oğuz Kara üçüncü, deste büyük boyda Osman Kan birinci, Bayar Çilenger üçüncü oldu. Deste orta boyda Atakan Eser ile miniklerde Fahri İnce ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.İHA