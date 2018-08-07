- Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yapılan kaçak avcılık denetimlerinde 600 metre uzunluğunda ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Eğirdir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne bağlı Su Ürünleri denetim ekipleri, Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde yapılan denetimlerde, 8 santimetre göz aralığında 600 metre misina ağ ele geçirdi.Eğirdir Gölü’ne kaçak olarak döküldüğü tespit edilen 600 metre misina ağa el konulurken, ağ içerisinde canlı ele geçirilen balıklar ise göle bırakıldı.Öte yandan, ekiplerin yapılan denetimleri aralıksız olarak sürdüreceği kaydedildi.İHA