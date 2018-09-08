- Isparta’da Ağustos ayı içersinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, trafikteki huzur ve güveni artırmak amacıyla düğmeye basan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, binlerce aracı kontrol ederken, kusurlu görülen ve kural ihlali yapan sürücülere milyonlarca lira para cezası uyguladı. Kentteki uygulamalarda, aşırı hız yapanlara 1 ayda yazılan 1 milyon 92 bin 651 liralık tutar başı çekerken, ikinci sırada ise 118 bin 80 lira ile alkollü şekilde araç kullananlara yazılan ceza miktarı yer aldı.Isparta trafiğinde son dönemde artan egzost sesleri, gürültü ve tehlikeli araç kullanma gibi şikayetleri baz alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Ağustos ayı boyunca uygulamalarla sıkı bir denetim yapıldı.Kentte Ağustos - Eylül ayları arasında, 25 bin 654 araç kontrol edilirken, egzostu açık - modifiyeli, alkollü şekilde araç kullanan, emniyet kemeri takma ihlali yapan, kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız yapan, 4 bin 198’ine, 1 milyon 251 bin 134 TL idari para cezası uygulandı. Kontrollerde kusurlu görülen 78 aracın da trafikten men edildiği belirtildi.Karayollarında trafik düzenini sağlamak, trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmalar ile maddi kayıpları azaltmaya yönelik denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğünün vurgulandığı uygulamalar kapsamında yapılan kontrollerde; il genelinde gürültüsü ile çevreyi rahatsız eden ekzostu açık ve modifiyeli araçlar üzerine denetimler yoğunlaştırıldığı ve bin 95 aracın kontrol edildiği, bu sürücülerden 136’sına 13 bin 631 TL idari para cezası tatbik edilerek 78 aracın da trafikten men edildiği öğrenildi.Alkollü şekilde araç kullananlara yazılan cezalar başı çektiTrafik polisinin emniyet kemeri kontrolünde ise 1 ayda, 13 bin 547 araç ve sürücünün kontrol edildiği, 99 araç sürücüsüne toplam 10 bin 920 TL idari para cezası uygulandığı, kırmızı ışık ihlali yapan 68 araç sürücüye ise 15 bin 980 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.Diğer yandan, kentte alkollü şekilde araç kullanan 7 bin 160 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, bunlardan kusurlu görülen 111 araç sürücüsüne 118 bin 80 TL idari para cezası uygulandı.Isparta’da aşırı hız yapan 3 bin 784 sürücüye rekor cezaÖte yandan, kentte aşırı hız ve sürat yapan sürücülere de geçit verilmedi, buna göre hız ihlali yapan 3 bin 784 araç sürücüsüne ise 1 milyon 92 bin 651 TL para cezası uygulandı.İHA