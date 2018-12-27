Isparta ’da planlı elektrik kesintisi

30 Aralık 2018 Pazar günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından; Isparta trafo merkezinde yıllık genel bakım çalışmalarının yapılması nedeniyle enerji kesintisi talep edilmektedir. Isparta TM’ de yapılacak bakım onarım nedeniyle, 30 Aralık 2018 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Gönen İlçesi sınırlarında bulunan; Süleyman DEMİREL Organize Sanayi Bölgesi, Belediye Katı Atık Tesisleri (BES), Erk İnşaat, Isparta Mensucat, Aksu 1 ve 2 GES, Beyhan Enerji GES, Asya İnşaat GES ve Ozan İnşaat GES, Furkan GES, Armağan GES, Fiotek-HNT GES, SF GES, SGR GES, Koçtepe 1 GES, ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılacak olan planlı kesinti, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek



. Kamuoyuna duyurulur.