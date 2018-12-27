VALİ SEYMENOĞLU YENİ MÜFTÜLÜK BİNASI İNŞAATINDA İNCELEMERDE BULUNDU

Göreve başladığı günden itibaren Isparta’da devam eden kamu yatırımlarıyla yakından ilgilenen Vali Seymenoğlu hayırseverlerin destekleriyle uzun süredir inşaatı devam ettirilen ve son iki yıldır da İl Özel İdaresi (Diyanet İşleri Başkanlığı) kaynaklarıyla inşaatı tamamlanmak üzere olan Müftülük binasında incelemelerde bulundu.Beraberinde İl Müftüsü Bayram Şahin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ile Müftülük binasında incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu yetkililerden ve yüklenici firmadan bilgi alarak inşaatın tamamlanabilmesi için gerekli işlemlerle ilgili görüş alış verişinde bulundu.Vali Seymenoğlu uzun süredir devam eden inşaatla ilgili olarak kurumlar arası koordinasyonun sağlanarak Müftülüğün yeni ve modern binasında hizmet vermesi için gerekli adımların derhal atılmasını istedi.Isparta Valiliği